В Казахстане бурно обсуждают резкое подорожание тарифов Beeline и платный «обмен» гигабайтов на минуты

В Казахстане бурно обсуждают новые тарифы Beeline, которые вызвали настоящий шквал возмущения среди пользователей. Абоненты жалуются на резкое подорожание услуг — в отдельных случаях в три раза — и на введение платного «обмена» ресурсов, который раньше был бесплатным, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: life.ru

Платный «обмен»: за свои гигабайты теперь нужно доплачивать

Одним из самых обсуждаемых новшеств стала оплата за конвертацию трафика в минуты или SMS.

Скриншоты, которыми делятся пользователи в соцсетях, показывают, что за попытку обменять 16 ГБ трафика на 160 минут разговоров система требует 1 584 тенге. Ранее такая функция была включена в пакет без дополнительной платы.

Почему Beeline решил взимать плату?

Операторы объясняют это ростом нагрузки на сети. Активнее всего потребляется «тяжёлый» видеоконтент и ИИ-сервисы. По данным Microsoft, за полгода потребление цифровых услуг в Казахстане выросло на 1,1%.

Ранее «обмен» использовался как маркетинговый инструмент для привлечения абонентов. Теперь же компания превращает его в платную услугу, чтобы увеличить средний чек с каждого клиента (ARPU).

Тарифы подскочили на 200%: от 2 590 до 7 780 тенге

Многие пользователи отмечают резкое подорожание тарифов — иногда более чем в два раза. Абоненты называют такие изменения «безальтернативными», так как перейти на старый тариф невозможно.

По закону, оператор должен уведомить абонента о росте цены не позднее чем за 30 календарных дней. На практике Beeline, как и другие операторы, часто переводит клиентов с «архивных» тарифов на новые, более дорогие пакеты, мотивируя это увеличением объема услуг или улучшением качества связи.

Как не переплачивать и защищать свои права

Резкое повышение тарифов напрямую бьёт по ежемесячному бюджету абонентов. Чтобы не остаться в убытке, эксперты рекомендуют: