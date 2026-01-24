В Казахстане бурно обсуждают резкое подорожание тарифов Beeline и платный «обмен» гигабайтов на минуты

В Казахстане бурно обсуждают новые тарифы Beeline, которые вызвали настоящий шквал возмущения среди пользователей. Абоненты жалуются на резкое подорожание услуг — в отдельных случаях в три раза — и на введение платного «обмена» ресурсов, который раньше был бесплатным, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Одним из самых обсуждаемых новшеств стала оплата за конвертацию трафика в минуты или SMS.
Скриншоты, которыми делятся пользователи в соцсетях, показывают, что за попытку обменять 16 ГБ трафика на 160 минут разговоров система требует 1 584 тенге. Ранее такая функция была включена в пакет без дополнительной платы.
Почему Beeline решил взимать плату?
Операторы объясняют это ростом нагрузки на сети. Активнее всего потребляется «тяжёлый» видеоконтент и ИИ-сервисы. По данным Microsoft, за полгода потребление цифровых услуг в Казахстане выросло на 1,1%.
Ранее «обмен» использовался как маркетинговый инструмент для привлечения абонентов. Теперь же компания превращает его в платную услугу, чтобы увеличить средний чек с каждого клиента (ARPU).
Многие пользователи отмечают резкое подорожание тарифов — иногда более чем в два раза. Абоненты называют такие изменения «безальтернативными», так как перейти на старый тариф невозможно.
По закону, оператор должен уведомить абонента о росте цены не позднее чем за 30 календарных дней. На практике Beeline, как и другие операторы, часто переводит клиентов с «архивных» тарифов на новые, более дорогие пакеты, мотивируя это увеличением объема услуг или улучшением качества связи.
Резкое повышение тарифов напрямую бьёт по ежемесячному бюджету абонентов. Чтобы не остаться в убытке, эксперты рекомендуют:
Проверяйте уведомления: Если тариф вырос, убедитесь, что вы получили SMS или уведомление в приложении минимум за 30 дней. Если нет — можно обратиться в Комитет телекоммуникаций.
Лимитируйте «обмены»: Перед конвертацией гигабайтов в минуты проверяйте стоимость услуги. Иногда выгоднее купить разовый пакет минут, чем переплачивать за «обмен».
Изучайте альтернативы: В Казахстане появляются новые виртуальные операторы и пакетные предложения. Переход к другому оператору с сохранением номера (MNP) может дать скидку как «новому клиенту».
Фиксируйте нарушения: Если цена выросла без уведомления, делайте скриншоты и подавайте официальную претензию через сервис e-Otinish. По закону оператор не может навязывать платные услуги без согласия абонента.
