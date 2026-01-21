Вниманию пассажиров: изменён график движения автобусов из Актау

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог опубликовало новый график движения автобусов из Актау до Курыка, Мунайши, Жетыбая, Шетпе, Форт-Шевченко и Бейнеу, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В управлении сообщили, что из-за погодных условий, с 22 января межрайонные автобусы будут курсировать по новому расписанию.

Изменения коснутся следующих маршрутов: «Актау - Курык - Актау», «Актау - Мунайшы - Актау», «Актау - Форт-Шевченко - Актау», «Актау - Шетпе - Актау», «Актау - Жетыбай - Актау», «Актау - Бейнеу - Актау».

Представляем вашему вниманию обновлённое расписание движения автобусов.

Кроме того, в управлении сообщили, что для создания более комфортных условий для пассажиров поезда «Мангистау–Бейнеу» к составу добавлены два дополнительных вагона, увеличив общее количество вагонов с 4 до 6.

По дополнительным вопросам обращаться в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области: 31-90-70; 31-90-41