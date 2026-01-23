18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.01.2026, 18:26

Обязательная заявка для въезда в Россию: новые правила для казахстанцев

Новости Казахстана

МВД Российской Федерации готово продлить действующий эксперимент в сфере миграции для иностранных граждан, который требует направлять электронные заявления перед въездом в страну. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и предусматривает продление эксперимента до 31 декабря 2027 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Электронное заявление станет обязательным

В настоящий момент в России проходит второй этап эксперимента. В его рамках иностранные граждане направляют через мобильное приложение RuID электронные заявления о планируемом въезде.

С 1 июля 2026 года Казахстанцы и другие иностранцы, планирующие поездку в Россию без визы для работы или учёбы, будут обязаны заполнить такое заявление заранее.

Цифровой профиль иностранца: что это даёт

По словам российских властей, введение этой процедуры — часть создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он позволит:

  • полностью перевести миграционные услуги в цифровой формат;

  • планировать въезд и выезд без посещения паспортных столов и консульств;

  • упростить контроль и мониторинг пребывания иностранцев в стране;

  • сократить бумажный документооборот и ускорить обработку данных.

Практическая сторона для путешественников

Для казахстанцев это значит, что перед поездкой в Россию нужно будет заранее:

  1. Установить мобильное приложение RuID;

  2. Заполнить электронное заявление с указанием целей визита — учеба, работа или другие цели, не требующие визы;

  3. Отправить заявку и дождаться подтверждения, прежде чем пересекать границу.

Эксперты отмечают, что такая мера позволяет значительно ускорить прохождение паспортного контроля и минимизировать риски задержек на границе.

Что дальше

Постепенно все услуги для иностранных граждан могут стать полностью цифровыми: от планирования поездки до момента выезда из страны. Это часть широкой стратегии России по цифровизации миграционного контроля и повышению эффективности работы государственных служб.

