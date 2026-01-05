МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских карт

5 января 2026 года начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Сүйінбай обратился к жителям страны с призывом быть внимательными при использовании банковских карт и телефонов. По его словам, ситуация с киберпреступностью в 2025 году оставалась крайне напряженной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кадр из видео

Рост мошенничества в цифрах: масштаб проблемы

Совместно с операторами связи полиция заблокировала более 19 миллионов поддельных звонков и предотвратила свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. Также по фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых имело транснациональный характер.

Технические меры и международное сотрудничество

В рамках профилактических мер изъято более 100 тысяч SIM-карт и 88 SIM-box устройств, использовавшихся злоумышленниками для организации мошеннических звонков.

Помимо этого, деятельность семи call-центров за пределами Казахстана была пресечена благодаря международному взаимодействию, а шесть центров внутри страны ликвидированы силами правоохранителей. Эти меры позволили существенно сократить количество попыток обмана граждан.

Простые правила безопасности для каждого

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, Жандос Сүйінбай напомнил о необходимости соблюдения базовых правил безопасности:

Не переходите по подозрительным ссылкам в SMS, мессенджерах и электронной почте.

Не передавайте банковские карты и PIN-коды третьим лицам — даже знакомым.

Не разглашайте персональные данные, включая паспортные данные, пароли и коды подтверждения.

«Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности», — подчеркнул начальник департамента, отметив, что важна ответственность как государства, так и каждого гражданина.

Вывод: внимательность и соблюдение элементарных правил безопасности остаются главной защитой от мошенников в цифровом пространстве.