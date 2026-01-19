Новые банкноты тенге в Казахстане обернулись неожиданным задержанием

В Актобе полицейские задержали 48-летнюю жительницу Костанайской области, подозреваемую в мошенничестве на Центральном рынке города. По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, несколько продавцов обратились с жалобами на женщину, которая расплачивалась за товары сувенирными купюрами тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео

Как работала схема

По данным полиции, подозреваемая использовала пачку сувенирных купюр номиналом 5 и 10 тысяч тенге. Женщина действовала в морозную погоду, рассчитывая на то, что продавцы будут менее внимательны.

«При личном досмотре у подозреваемой изъята пачка сувенирных купюр. Пользуясь сниженной бдительностью продавцов, она приобретала товар и получала сдачу», — отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Подозреваемая уже связана с несколькими эпизодами мошенничества

Следствие установило причастность женщины к четырём эпизодам мошенничества. Полиция также проверяет её возможное участие в аналогичных преступлениях на территории города. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

На данный момент по факту инцидента начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».

Реакция и меры безопасности для продавцов

Правоохранители напоминают продавцам о необходимости внимательно проверять банкноты, особенно в условиях холодной погоды, когда внимание может ослабевать. Любые подозрительные случаи расчёта сувенирными или поддельными деньгами рекомендуется немедленно фиксировать и сообщать в полицию.