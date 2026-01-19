Новые банкноты тенге в Казахстане обернулись неожиданным задержанием

В Актобе полицейские задержали 48-летнюю жительницу Костанайской области, подозреваемую в мошенничестве на Центральном рынке города. По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, несколько продавцов обратились с жалобами на женщину, которая расплачивалась за товары сувенирными купюрами тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным полиции, подозреваемая использовала пачку сувенирных купюр номиналом 5 и 10 тысяч тенге. Женщина действовала в морозную погоду, рассчитывая на то, что продавцы будут менее внимательны.
«При личном досмотре у подозреваемой изъята пачка сувенирных купюр. Пользуясь сниженной бдительностью продавцов, она приобретала товар и получала сдачу», — отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Следствие установило причастность женщины к четырём эпизодам мошенничества. Полиция также проверяет её возможное участие в аналогичных преступлениях на территории города. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
На данный момент по факту инцидента начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».
Правоохранители напоминают продавцам о необходимости внимательно проверять банкноты, особенно в условиях холодной погоды, когда внимание может ослабевать. Любые подозрительные случаи расчёта сувенирными или поддельными деньгами рекомендуется немедленно фиксировать и сообщать в полицию.
Комментарии0 комментарий(ев)