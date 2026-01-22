Банки сделали предупреждение казахстанцам по начислению процентов на текущие счета

После снятия запрета на начисление процентов по текущим счетам в Казахстане банки могут предложить вкладчикам крайне скромный доход. Об этом заявила первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kt.kz

Текущие счета — не место для заработка

По словам Ирины Кушнаревой, средства на текущих счетах предназначены для ежедневных расчетов и должны оставаться максимально ликвидными. Это накладывает серьезные ограничения на возможности их размещения и получения дохода.

«Наиболее реалистичные модели начисления процентов — это минимальные ставки, начисление на неснижаемый остаток, без превращения текущих счетов в полноценную альтернативу депозитам», — отметила она.

Эксперт напомнила, что текущие счета по своей природе — платежный инструмент, а не сберегательный продукт. Даже если на остаток будут начислять проценты, их уровень не позволит конкурировать с депозитами, которые дают стабильное фондирование для банков. Влияние на общую ресурсную базу банков будет практически нулевым, а системного оттока средств из депозитов не произойдет.

Риски «слияния» расчетных и сберегательных функций

Ирина Кушнарева подчеркнула, что начисление процентов по текущим счетам несет ключевые риски для банковской системы:

Размывается разграничение между расчетными и сберегательными продуктами .

Сложности в управлении ликвидностью .

Снижение эффективности денежно-кредитной трансмиссии .

Повышение стоимости фондирования для банков.

Ограничение возможностей кредитования .

Потенциальный дисбаланс устойчивости ресурсной базы.

Таким образом, введение процентов на текущие счета может создать больше проблем, чем пользы для банков и экономики в целом.

Конкуренция останется за депозитами и цифровыми сервисами

По мнению представителя АФК, даже после изменения правил конкуренция между банками не сместится на доходность текущих счетов. Основные инструменты борьбы за клиентов будут оставаться прежними:

Высокие ставки по депозитам

Удобные сервисы и экосистемы

Цифровые решения и мобильные приложения

Текущие счета, напоминает Кушнарева, расчетный, а не инвестиционный инструмент, поэтому зарабатывать на них крупные суммы вкладчики не смогут.

Объем средств на счетах и депозитах

По данным Нацбанка на 1 декабря 2025 года:

Физические лица:

Вклады до востребования и текущие счета: 12,5% от всех депозитов (2,3 трлн тенге — в тенге, 1,1 трлн — в иностранной валюте)

Срочные и сберегательные депозиты: 87,5% (18,3 трлн тенге — в тенге, 4,8 трлн — в иностранной валюте)

Юридические лица:

Текущие счета: 4,7 трлн тенге (35% в иностранной валюте)

Вклады: 10,9 трлн тенге

Эти цифры показывают, что текущие счета продолжают играть первостепенно расчетную роль, а депозиты остаются основным инструментом для хранения и приумножения средств.

Итог

Начисление процентов на текущие счета в Казахстане — скорее формальность, чем способ заработать, и не изменит привычного баланса между расчетными счетами и депозитами. Основной доход для вкладчиков по-прежнему остается в депозите, а банки будут ориентироваться на сервис и цифровые решения, а не на повышенную доходность текущих счетов.