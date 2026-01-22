Банки сделали предупреждение казахстанцам по начислению процентов на текущие счета

После снятия запрета на начисление процентов по текущим счетам в Казахстане банки могут предложить вкладчикам крайне скромный доход. Об этом заявила первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам Ирины Кушнаревой, средства на текущих счетах предназначены для ежедневных расчетов и должны оставаться максимально ликвидными. Это накладывает серьезные ограничения на возможности их размещения и получения дохода.
«Наиболее реалистичные модели начисления процентов — это минимальные ставки, начисление на неснижаемый остаток, без превращения текущих счетов в полноценную альтернативу депозитам», — отметила она.
Эксперт напомнила, что текущие счета по своей природе — платежный инструмент, а не сберегательный продукт. Даже если на остаток будут начислять проценты, их уровень не позволит конкурировать с депозитами, которые дают стабильное фондирование для банков. Влияние на общую ресурсную базу банков будет практически нулевым, а системного оттока средств из депозитов не произойдет.
Ирина Кушнарева подчеркнула, что начисление процентов по текущим счетам несет ключевые риски для банковской системы:
Размывается разграничение между расчетными и сберегательными продуктами.
Сложности в управлении ликвидностью.
Снижение эффективности денежно-кредитной трансмиссии.
Повышение стоимости фондирования для банков.
Ограничение возможностей кредитования.
Потенциальный дисбаланс устойчивости ресурсной базы.
Таким образом, введение процентов на текущие счета может создать больше проблем, чем пользы для банков и экономики в целом.
По мнению представителя АФК, даже после изменения правил конкуренция между банками не сместится на доходность текущих счетов. Основные инструменты борьбы за клиентов будут оставаться прежними:
Высокие ставки по депозитам
Удобные сервисы и экосистемы
Цифровые решения и мобильные приложения
Текущие счета, напоминает Кушнарева, расчетный, а не инвестиционный инструмент, поэтому зарабатывать на них крупные суммы вкладчики не смогут.
По данным Нацбанка на 1 декабря 2025 года:
Физические лица:
Вклады до востребования и текущие счета: 12,5% от всех депозитов (2,3 трлн тенге — в тенге, 1,1 трлн — в иностранной валюте)
Срочные и сберегательные депозиты: 87,5% (18,3 трлн тенге — в тенге, 4,8 трлн — в иностранной валюте)
Юридические лица:
Текущие счета: 4,7 трлн тенге (35% в иностранной валюте)
Вклады: 10,9 трлн тенге
Эти цифры показывают, что текущие счета продолжают играть первостепенно расчетную роль, а депозиты остаются основным инструментом для хранения и приумножения средств.
Начисление процентов на текущие счета в Казахстане — скорее формальность, чем способ заработать, и не изменит привычного баланса между расчетными счетами и депозитами. Основной доход для вкладчиков по-прежнему остается в депозите, а банки будут ориентироваться на сервис и цифровые решения, а не на повышенную доходность текущих счетов.
Комментарии1 комментарий(ев)