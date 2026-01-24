Жительница Мангистау получила образование, вышла замуж и родила без единого документа

В Мангистау живёт женщина, которая сумела отучиться в школе, колледже, выйти замуж и родить ребёнка, не имея на руках никаких документов, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК .

Жанылсын Сугиралиева. Скриншот Акжайык из видео КТК

Из-за утерянного свидетельства о рождении 23-летняя Жанылсын Сугиралиева до сих пор не может получить удостоверение личности и гражданство Казахстана. Его не смогли найти ещё в начале нулевых после переезда семьи из Туркменистана, а теперь документы не дают и сыну женщины.

«После окончания колледжа мне не выдали диплом. Сказали: „Сначала принеси документы“. Я обращалась в ЗАГС, делала запрос документов в Туркменистан, но и оттуда пришла справка, что я там не была зарегистрирована. Теперь не знаю, что делать. Я родила сына, но и ему не дают свидетельство. Мне уже 23 года, и очень нужно удостоверение личности и гражданство», - говорит Жанылсын Сугиралиева.

По словам женщины, только в 2024 году она сумела через суд восстановить своё свидетельство о рождении. Но получить гражданство это не помогло. Отсутствие документов очень усложняет жизнь. Жанылсын не может рассчитывать на нормальную медицинскую помощь или легально устроиться на работу. С последней надеждой она вновь обратилась к общественникам и чиновникам, после чего на неё всё-таки обратили внимание в миграционной службе.