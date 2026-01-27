«За руль только по пропуску»: Казахстан вводит строгие правила для автошкол

В Казахстане планируется масштабная реформа системы подготовки водителей. Сейчас открыть автошколу можно через простой уведомительный порядок, но уже вскоре появится разрешительный режим , который потребует проверки документов и соответствия строгим стандартам. Цель изменений — улучшить качество подготовки водителей и исключить недобросовестные организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Яндекс Карты

Поправки обсуждаются в Мажилисе в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей». Авторы документа отмечают несколько проблем, которые стимулировали реформу:

Отсутствие четкого регулирования деятельности автошкол.

Резкий рост числа организаций, оказывающих услуги по обучению вождению, что снижает качество подготовки.

Несоответствие учебного оборудования стандартам образовательного процесса.

Повышение рисков появления недобросовестных школ после введения обязательного обучения водителей.

Гибридное регулирование: государство плюс профессиональные объединения

Новая система получила название гибридного регулирования. Она сочетает:

Государственный контроль через обязательный реестр автошкол. Саморегулирование через профессиональные объединения школ по подготовке водителей.

Реестр автошкол: от уведомления к разрешению

Сегодня юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может открыть автошколу, просто подав уведомление в МВД вместе с документами:

Заявление на регистрацию.

Документы на имущество, используемое в учебном процессе.

Списки преподавателей и мастеров с квалификационными свидетельствами.

Программы обучения водителей.

С реформой уведомление заменят разрешением. Новый порядок предусматривает:

Проверку документов в течение 10 дней.

Принятие решения о включении автошколы в реестр или отказе в регистрации.

Обоснование отказа — только по четко определенным критериям.

Таким образом, автошколы будут включены в Перечень разрешений второй категории (класс 1), что повышает ответственность и прозрачность работы учебных организаций.

Профессиональные объединения: контроль и стандарты

Ключевой элемент реформы — создание структуры профессиональных объединений автошкол:

По одному объединению в каждой области, городе республиканского значения и столице.

Вершина пирамиды — республиканская ассоциация, объединяющая все региональные организации.

Эти объединения получат права и обязанности по контролю за автошколами, включая:

Внеплановые проверки учебных организаций.

Внесение информации о нарушениях в уполномоченные органы для возможного исключения из реестра.

Проверку квалификационных документов преподавателей и мастеров.

Организацию курсов повышения квалификации и выдачу сертификатов.

Формирование рейтингов автошкол по уровню подготовки водителей.

Избежание конфликта интересов

Рабочие группы объединений будут состоять из представителей автошкол (не менее 5 человек). Если один из членов группы проверяет свою школу, его заменяют на другого специалиста, чтобы исключить конфликт интересов.

Что изменится для будущих водителей

Реформа автошкол в Казахстане призвана:

Повысить качество обучения водителей.

Исключить недобросовестные школы с рынка.

Создать прозрачную систему контроля через сочетание государственного надзора и профессиональных объединений.

Ввести обязательные стандарты для оборудования, преподавателей и учебных программ.

В результате будущие водители смогут проходить обучение только в сертифицированных автошколах с проверенной репутацией, что снизит риски на дорогах и повысит общий уровень безопасности движения в стране.