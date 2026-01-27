18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 13:42

«За руль только по пропуску»: Казахстан вводит строгие правила для автошкол

Новости Казахстана 0 570

В Казахстане планируется масштабная реформа системы подготовки водителей. Сейчас открыть автошколу можно через простой уведомительный порядок, но уже вскоре появится разрешительный режим, который потребует проверки документов и соответствия строгим стандартам. Цель изменений — улучшить качество подготовки водителей и исключить недобросовестные организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Поправки обсуждаются в Мажилисе в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей». Авторы документа отмечают несколько проблем, которые стимулировали реформу:

  • Отсутствие четкого регулирования деятельности автошкол.

  • Резкий рост числа организаций, оказывающих услуги по обучению вождению, что снижает качество подготовки.

  • Несоответствие учебного оборудования стандартам образовательного процесса.

  • Повышение рисков появления недобросовестных школ после введения обязательного обучения водителей.

Гибридное регулирование: государство плюс профессиональные объединения

Новая система получила название гибридного регулирования. Она сочетает:

  1. Государственный контроль через обязательный реестр автошкол.

  2. Саморегулирование через профессиональные объединения школ по подготовке водителей.

Реестр автошкол: от уведомления к разрешению

Сегодня юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может открыть автошколу, просто подав уведомление в МВД вместе с документами:

  • Заявление на регистрацию.

  • Документы на имущество, используемое в учебном процессе.

  • Списки преподавателей и мастеров с квалификационными свидетельствами.

  • Программы обучения водителей.

С реформой уведомление заменят разрешением. Новый порядок предусматривает:

  • Проверку документов в течение 10 дней.

  • Принятие решения о включении автошколы в реестр или отказе в регистрации.

  • Обоснование отказа — только по четко определенным критериям.

Таким образом, автошколы будут включены в Перечень разрешений второй категории (класс 1), что повышает ответственность и прозрачность работы учебных организаций.

Профессиональные объединения: контроль и стандарты

Ключевой элемент реформы — создание структуры профессиональных объединений автошкол:

  • По одному объединению в каждой области, городе республиканского значения и столице.

  • Вершина пирамиды — республиканская ассоциация, объединяющая все региональные организации.

Эти объединения получат права и обязанности по контролю за автошколами, включая:

  • Внеплановые проверки учебных организаций.

  • Внесение информации о нарушениях в уполномоченные органы для возможного исключения из реестра.

  • Проверку квалификационных документов преподавателей и мастеров.

  • Организацию курсов повышения квалификации и выдачу сертификатов.

  • Формирование рейтингов автошкол по уровню подготовки водителей.

Избежание конфликта интересов

Рабочие группы объединений будут состоять из представителей автошкол (не менее 5 человек). Если один из членов группы проверяет свою школу, его заменяют на другого специалиста, чтобы исключить конфликт интересов.

Что изменится для будущих водителей

Реформа автошкол в Казахстане призвана:

  • Повысить качество обучения водителей.

  • Исключить недобросовестные школы с рынка.

  • Создать прозрачную систему контроля через сочетание государственного надзора и профессиональных объединений.

  • Ввести обязательные стандарты для оборудования, преподавателей и учебных программ.

В результате будущие водители смогут проходить обучение только в сертифицированных автошколах с проверенной репутацией, что снизит риски на дорогах и повысит общий уровень безопасности движения в стране.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь