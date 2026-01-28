18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 09:44

«Берём детей и уходим из дома»: жители одной из многоэтажек в Актау о жизни без света и тепла

Коммунальная жизнь 0 8 345 Наталья Вронская

Жители дома №17в 20А микрорайоне Актау обратились в редакцию Lada.kz, заявив о систематических перебоях с электроэнергией, из-за которых их квартиры остаются не только без света, но и без отопления. В пресс-службе городского акимата прокомментировали ситуацию.

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

По словам горожан, проблема продолжается уже длительное время.

«С начала прошлого года, весь 2025-й и сейчас, постоянно свет отключается. Мы вот так берём детей и уходим. Это благо, что у нас есть куда идти, а если бы этого не было - что бы мы делали? Это же издевательство. Сколько раз мы обращались к акимату! Они приходят и кормят ложными обещаниями», - рассказала жительница дома.

По её словам, в день встречи с журналистами электричества не было с двух часов дня.

«Сейчас уже семь - восемь вечера - света всё ещё нет. Если нет электричества, то и отопления тоже. Дети плачут, боятся», - добавила она.

Другие жители также выразили недоумение, почему перебои затрагивают не все дома в районе.

«Вот смотрите, у нас тут нет света, а в ЖК «Томирис», который тоже находится в 20А микрорайоне, электричество есть всегда. Почему? Куда забрали наше электричество? Когда звоним в АУЭС, нам говорят, что повреждены два кабеля и идёт проверка», - говорят горожане.

Люди утверждают, что неоднократно поднимали этот вопрос перед ответственными лицами.

«Мы вышли сегодня на улицу вместе с соседями из-за проблем со светом. Сколько раз уже это повторяется! В ЖКХ нам много раз давали обещания, но они так и не были выполнены. Сколько это ещё будет продолжаться? У нас нет тепла - отопление на котлах. Когда нет света, автоматически нет и тепла. Пусть нам уже дадут конкретный ответ, почему в нашем доме постоянно что-то отключают и когда это прекратится», - возмущаются жители.

В городском акимате сообщили, что 26 января 2026 года в 14:25 в 20-м микрорайоне произошло высоковольтное аварийное отключение.

По информации властей, оперативно-выездная бригада ГКП «АУЭС», а также специалисты электролаборатории и кабельных служб провели аварийно-восстановительные работы.

Причиной ограничения подачи электроэнергии названо повреждение двух высоковольтных питающих кабелей на участке ТП20-05 - ТП20-06. Указанные линии находятся на балансе ТОО «K7 GROUP».

По поручению ОРРиК АП была создана специальная рабочая группа из представителей городского акимата и ГКП «АУЭС», которая выехала на место и провела проверку обстоятельств отключения.

В акимате также сообщили, что подача электроэнергии жителям домов 20-го микрорайона была полностью восстановлена 26 января в 22:30.

5
68
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь