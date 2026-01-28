«Берём детей и уходим из дома»: жители одной из многоэтажек в Актау о жизни без света и тепла

Жители дома №17в 20А микрорайоне Актау обратились в редакцию Lada.kz , заявив о систематических перебоях с электроэнергией, из-за которых их квартиры остаются не только без света, но и без отопления. В пресс-службе городского акимата прокомментировали ситуацию.

стоп-кадр из видео

По словам горожан, проблема продолжается уже длительное время.

«С начала прошлого года, весь 2025-й и сейчас, постоянно свет отключается. Мы вот так берём детей и уходим. Это благо, что у нас есть куда идти, а если бы этого не было - что бы мы делали? Это же издевательство. Сколько раз мы обращались к акимату! Они приходят и кормят ложными обещаниями», - рассказала жительница дома.

По её словам, в день встречи с журналистами электричества не было с двух часов дня.

«Сейчас уже семь - восемь вечера - света всё ещё нет. Если нет электричества, то и отопления тоже. Дети плачут, боятся», - добавила она.

Другие жители также выразили недоумение, почему перебои затрагивают не все дома в районе.

«Вот смотрите, у нас тут нет света, а в ЖК «Томирис», который тоже находится в 20А микрорайоне, электричество есть всегда. Почему? Куда забрали наше электричество? Когда звоним в АУЭС, нам говорят, что повреждены два кабеля и идёт проверка», - говорят горожане.

Люди утверждают, что неоднократно поднимали этот вопрос перед ответственными лицами.

«Мы вышли сегодня на улицу вместе с соседями из-за проблем со светом. Сколько раз уже это повторяется! В ЖКХ нам много раз давали обещания, но они так и не были выполнены. Сколько это ещё будет продолжаться? У нас нет тепла - отопление на котлах. Когда нет света, автоматически нет и тепла. Пусть нам уже дадут конкретный ответ, почему в нашем доме постоянно что-то отключают и когда это прекратится», - возмущаются жители.

В городском акимате сообщили, что 26 января 2026 года в 14:25 в 20-м микрорайоне произошло высоковольтное аварийное отключение.

По информации властей, оперативно-выездная бригада ГКП «АУЭС», а также специалисты электролаборатории и кабельных служб провели аварийно-восстановительные работы.

Причиной ограничения подачи электроэнергии названо повреждение двух высоковольтных питающих кабелей на участке ТП20-05 - ТП20-06. Указанные линии находятся на балансе ТОО «K7 GROUP».

По поручению ОРРиК АП была создана специальная рабочая группа из представителей городского акимата и ГКП «АУЭС», которая выехала на место и провела проверку обстоятельств отключения.

В акимате также сообщили, что подача электроэнергии жителям домов 20-го микрорайона была полностью восстановлена 26 января в 22:30.