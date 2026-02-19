Казахстанская говядина в бегах: мясо вагонами вывозят из страны под видом картофеля

Казахстанские фермеры снова поднимают тревогу: мясо, произведенное в стране, массово вывозят за рубеж, иногда в прямом смысле «под видом картошки». Производители призывают власти к созданию условий для экспорта и установлению рыночных цен, которые позволят сохранить отрасль и село, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: economist.kg

Цена должна быть мировой

Глава Союза животноводов Даурен Салыков отмечает: мясо в Казахстане должно рассматриваться как экспортный продукт.

"Цена должна быть приближена к мировому уровню. В соседних странах за килограмм говядины платят до $10. Если у нас цена будет как в Узбекистане, контрабанды не будет", – подчеркнул он.

По словам Салыкова, в настоящий момент казахстанская говядина вывозится вагонами за границу под видом картофеля. Открытие прямого экспорта позволит фермерам получать справедливую цену, а селам – удерживать население.

Баланс интересов потребителей и бизнеса

Салыков признает: государство стремится защищать кошелек городских жителей, но чрезмерное регулирование цен может обернуться дефицитом.

"Когда фермеры начнут закрываться, возникнет дефицит мяса, цена пойдет вверх, и мы будем импортировать. Ценовое регулирование – это как стрелять себе в ногу", – заявил он.

Фермеры живут производственным циклом в 2,5 года, без выходных и часто в сложных условиях, чтобы затем продавать мясо по низкой цене. Городской житель, попробовавший бы этот бизнес, быстро отказался бы от него из-за убыточности.

Прозрачные поставки и контроль цен

Союз животноводов предлагает найти компромисс: обеспечить внутренний рынок мясом по более низкой цене, минуя посредников, и одновременно открыть экспорт.

"Мы готовы напрямую поставлять мясо в супермаркеты, чтобы это было прозрачно и проверяемо. Но в обмен фермеры должны иметь право свободно экспортировать продукцию", – подчеркнул Салыков.

Такой подход позволит сбалансировать интересы бизнеса и потребителей и повысит доверие к продукту на внутреннем рынке.

Казахстан производит больше, чем потребляет

Салыков отметил, что фермеры обеспечивают страну говядиной на 106%.

Производство: 440 тыс. тонн

Внутреннее потребление: 410 тыс. тонн

Экспортный потенциал: высок, но ограничен

"Фермер должен зарабатывать по достоинству. Это сложный труд с долгосрочными инвестициями: окупаемость составляет 7–10 лет. Без экономической эффективности люди уходили из отрасли", – пояснил глава союза.

Поддержка государства в последние годы и повышение цен позволили укрепить финансовую устойчивость фермеров, но потенциал отрасли все еще требует активного развития.

Надежда на новый план развития

Даурен Салыков выразил надежду, что комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы обеспечит отрасль доступными финансами и откроет новые возможности для экспорта.