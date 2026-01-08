18+
08.01.2026, 16:30

Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государства

Новости Казахстана 0 8 845

Банковские карты сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы рассчитываемся ими в магазинах, переводим деньги друзьям и получаем зарплату. Но иногда карта внезапно перестает работать — и это не всегда ошибка или технический сбой. Эксперты портала fingramota.kz рассказали, в каких случаях банк может заблокировать карту и что делать, чтобы вернуть доступ к своим средствам как можно быстрее, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: pexels
Фото: pexels

Почему банк может заблокировать карту

Блокировка карты — это не всегда попытка «лишить вас денег». Чаще всего она связана с безопасностью или исполнением требований государственных органов. Основные причины:

  • Просроченная задолженность по кредиту или наличие судебных решений.

  • Крупные или частые денежные переводы, особенно из-за границы.

  • Многократный неправильный ввод ПИН-кода.

  • Истечение срока действия карты.

  • Технические сбои в работе банка.

Если карта внезапно перестала работать, не стоит паниковать. Важно выяснить причину блокировки и действовать оперативно.

Блокировка по требованию государства

Одной из серьезных причин является исполнение официальных решений госорганов. Банк обязан выполнять такие распоряжения, если они оформлены в соответствии с законом:

  • по решению суда;

  • на основании постановления судебного исполнителя;

  • при задолженности по алиментам, налогам, штрафам или обязательствам перед третьими лицами, подтвержденной исполнительными документами.

Даже если вы ничего не нарушали, ваш счет и карта могут быть заблокированы, потому что другой госорган направил банку соответствующее требование.

Срок действия блокировки
Блокировка сохраняется до выполнения обязательств или отмены решения, послужившего основанием:

  • если счет арестован по делу судебного исполнителя — ограничения снимаются после погашения долга или официального снятия ареста;

  • при налоговой задолженности — после оплаты и подтверждения Комитета государственных доходов.

Может ли быть заблокирована зарплатная карта

Да, зарплатная карта ничем не отличается от обычной банковской карты. Все правила блокировки применяются к ней так же:

  • Если банк получает требования госорганов или фиксирует подозрительную активность, он вправе приостановить операции;

  • Получение зарплаты не защищает карту от блокировки при наличии соответствующих оснований;

  • Условия блокировки прописаны в договоре с банком и применяются ко всем счетам одинаково.

Какие счета защищены от блокировки

Существуют счета, на которые арест наложить нельзя даже при задолженности:

  • Счета для государственных пособий и социальных выплат;

  • Счета для алиментов;

  • Счета для выплат по инвалидности, пособий при рождении ребенка и других целевых трансфертов;

  • Образовательные накопительные счета;

  • Жилищные сберегательные счета для покупки жилья.

Если вы еще не открыли такой спецсчет для социальных выплат, имеет смысл это сделать — тогда защищенная часть средств будет надежно сохранена.

Частые причины блокировки, о которых нужно знать

Помимо госорганов, банк может блокировать карту по другим причинам:

  • Подозрение на мошенничество. Временная блокировка возможна при нетипичных транзакциях: крупные переводы, частые операции или поступления из-за границы.

  • Схемы «дропперства». Использование чужих карт третьими лицами для обналичивания украденных средств (money mule) — в Казахстане на это строго реагируют, и банк может заблокировать счета, связанные с подозрительной активностью.

  • Многократный неправильный ввод ПИН-кода. Некоторые банки блокируют карту после трех неверных попыток. Решение зависит от ситуации: перевыпуск карты, проверка личности через банк, сброс PIN-кода.

  • Технические сбои или устаревшие данные. Иногда блокировка связана с обновлениями системы или истечением срока действия удостоверения личности. Обычно достаточно обратиться в банк для решения проблемы.

Что делать, если карта заблокирована

  1. Выясните причину блокировки через мобильное приложение, банкомат или контакт-центр банка.

  2. Если блокировка связана с долгами или решениями госорганов, уточните порядок исполнения обязательств.

  3. Если блокировка техническая, предоставьте обновленные документы и дождитесь разблокировки.

  4. При необходимости — перевыпустите карту или смените PIN-код.

Своевременные действия помогут быстро вернуть доступ к своим деньгам и избежать неприятных ситуаций.

3
15
4
