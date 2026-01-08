Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государства

Банковские карты сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы рассчитываемся ими в магазинах, переводим деньги друзьям и получаем зарплату. Но иногда карта внезапно перестает работать — и это не всегда ошибка или технический сбой. Эксперты портала fingramota.kz рассказали, в каких случаях банк может заблокировать карту и что делать, чтобы вернуть доступ к своим средствам как можно быстрее, сообщает Lada.kz.

Почему банк может заблокировать карту

Блокировка карты — это не всегда попытка «лишить вас денег». Чаще всего она связана с безопасностью или исполнением требований государственных органов. Основные причины:

Просроченная задолженность по кредиту или наличие судебных решений.

Крупные или частые денежные переводы , особенно из-за границы.

Многократный неправильный ввод ПИН-кода .

Истечение срока действия карты .

Технические сбои в работе банка.

Если карта внезапно перестала работать, не стоит паниковать. Важно выяснить причину блокировки и действовать оперативно.

Блокировка по требованию государства

Одной из серьезных причин является исполнение официальных решений госорганов. Банк обязан выполнять такие распоряжения, если они оформлены в соответствии с законом:

по решению суда;

на основании постановления судебного исполнителя;

при задолженности по алиментам, налогам, штрафам или обязательствам перед третьими лицами, подтвержденной исполнительными документами.

Даже если вы ничего не нарушали, ваш счет и карта могут быть заблокированы, потому что другой госорган направил банку соответствующее требование.

Срок действия блокировки

Блокировка сохраняется до выполнения обязательств или отмены решения, послужившего основанием:

если счет арестован по делу судебного исполнителя — ограничения снимаются после погашения долга или официального снятия ареста;

при налоговой задолженности — после оплаты и подтверждения Комитета государственных доходов.

Может ли быть заблокирована зарплатная карта

Да, зарплатная карта ничем не отличается от обычной банковской карты. Все правила блокировки применяются к ней так же:

Если банк получает требования госорганов или фиксирует подозрительную активность, он вправе приостановить операции;

Получение зарплаты не защищает карту от блокировки при наличии соответствующих оснований;

Условия блокировки прописаны в договоре с банком и применяются ко всем счетам одинаково.

Какие счета защищены от блокировки

Существуют счета, на которые арест наложить нельзя даже при задолженности:

Счета для государственных пособий и социальных выплат;

Счета для алиментов;

Счета для выплат по инвалидности, пособий при рождении ребенка и других целевых трансфертов;

Образовательные накопительные счета;

Жилищные сберегательные счета для покупки жилья.

Если вы еще не открыли такой спецсчет для социальных выплат, имеет смысл это сделать — тогда защищенная часть средств будет надежно сохранена.

Частые причины блокировки, о которых нужно знать

Помимо госорганов, банк может блокировать карту по другим причинам:

Подозрение на мошенничество . Временная блокировка возможна при нетипичных транзакциях: крупные переводы, частые операции или поступления из-за границы.

Схемы «дропперства» . Использование чужих карт третьими лицами для обналичивания украденных средств (money mule) — в Казахстане на это строго реагируют, и банк может заблокировать счета, связанные с подозрительной активностью.

Многократный неправильный ввод ПИН-кода . Некоторые банки блокируют карту после трех неверных попыток. Решение зависит от ситуации: перевыпуск карты, проверка личности через банк, сброс PIN-кода.

Технические сбои или устаревшие данные. Иногда блокировка связана с обновлениями системы или истечением срока действия удостоверения личности. Обычно достаточно обратиться в банк для решения проблемы.

Что делать, если карта заблокирована

Выясните причину блокировки через мобильное приложение, банкомат или контакт-центр банка. Если блокировка связана с долгами или решениями госорганов, уточните порядок исполнения обязательств. Если блокировка техническая, предоставьте обновленные документы и дождитесь разблокировки. При необходимости — перевыпустите карту или смените PIN-код.

Своевременные действия помогут быстро вернуть доступ к своим деньгам и избежать неприятных ситуаций.