Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государства

Банковские карты сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы рассчитываемся ими в магазинах, переводим деньги друзьям и получаем зарплату. Но иногда карта внезапно перестает работать — и это не всегда ошибка или технический сбой. Эксперты портала fingramota.kz рассказали, в каких случаях банк может заблокировать карту и что делать, чтобы вернуть доступ к своим средствам как можно быстрее, сообщает Lada.kz.
Блокировка карты — это не всегда попытка «лишить вас денег». Чаще всего она связана с безопасностью или исполнением требований государственных органов. Основные причины:
Просроченная задолженность по кредиту или наличие судебных решений.
Крупные или частые денежные переводы, особенно из-за границы.
Многократный неправильный ввод ПИН-кода.
Истечение срока действия карты.
Технические сбои в работе банка.
Если карта внезапно перестала работать, не стоит паниковать. Важно выяснить причину блокировки и действовать оперативно.
Одной из серьезных причин является исполнение официальных решений госорганов. Банк обязан выполнять такие распоряжения, если они оформлены в соответствии с законом:
по решению суда;
на основании постановления судебного исполнителя;
при задолженности по алиментам, налогам, штрафам или обязательствам перед третьими лицами, подтвержденной исполнительными документами.
Даже если вы ничего не нарушали, ваш счет и карта могут быть заблокированы, потому что другой госорган направил банку соответствующее требование.
Срок действия блокировки
Блокировка сохраняется до выполнения обязательств или отмены решения, послужившего основанием:
если счет арестован по делу судебного исполнителя — ограничения снимаются после погашения долга или официального снятия ареста;
при налоговой задолженности — после оплаты и подтверждения Комитета государственных доходов.
Да, зарплатная карта ничем не отличается от обычной банковской карты. Все правила блокировки применяются к ней так же:
Если банк получает требования госорганов или фиксирует подозрительную активность, он вправе приостановить операции;
Получение зарплаты не защищает карту от блокировки при наличии соответствующих оснований;
Условия блокировки прописаны в договоре с банком и применяются ко всем счетам одинаково.
Существуют счета, на которые арест наложить нельзя даже при задолженности:
Счета для государственных пособий и социальных выплат;
Счета для алиментов;
Счета для выплат по инвалидности, пособий при рождении ребенка и других целевых трансфертов;
Образовательные накопительные счета;
Жилищные сберегательные счета для покупки жилья.
Если вы еще не открыли такой спецсчет для социальных выплат, имеет смысл это сделать — тогда защищенная часть средств будет надежно сохранена.
Помимо госорганов, банк может блокировать карту по другим причинам:
Подозрение на мошенничество. Временная блокировка возможна при нетипичных транзакциях: крупные переводы, частые операции или поступления из-за границы.
Схемы «дропперства». Использование чужих карт третьими лицами для обналичивания украденных средств (money mule) — в Казахстане на это строго реагируют, и банк может заблокировать счета, связанные с подозрительной активностью.
Многократный неправильный ввод ПИН-кода. Некоторые банки блокируют карту после трех неверных попыток. Решение зависит от ситуации: перевыпуск карты, проверка личности через банк, сброс PIN-кода.
Технические сбои или устаревшие данные. Иногда блокировка связана с обновлениями системы или истечением срока действия удостоверения личности. Обычно достаточно обратиться в банк для решения проблемы.
Выясните причину блокировки через мобильное приложение, банкомат или контакт-центр банка.
Если блокировка связана с долгами или решениями госорганов, уточните порядок исполнения обязательств.
Если блокировка техническая, предоставьте обновленные документы и дождитесь разблокировки.
При необходимости — перевыпустите карту или смените PIN-код.
Своевременные действия помогут быстро вернуть доступ к своим деньгам и избежать неприятных ситуаций.
