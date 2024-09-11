Всемирные игры кочевников: Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау взял «золото»

Третий день соревнований принес в копилку национальной сборной Казахстана 23 медали. Среди них семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых. Одну из медалей высшего достоинства принес Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области. Об этом сообщает министерство туризма и спорта РК.

Фото: кадр из видео

Соревнования проводились по жамбы ату, дәстүрлі садақ ату, қазақ күресі, кураш, мас-рестлинг, көкпар, аударыспақ и тоғызқұмалақ.

Нурдаулет Жарылгапов представил Мангистаускую область в қазақ күресі. Соревнования по данному виду спорта завершились сегодня, 11 сентября. Они проходили во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

Участие принимали как женщины, так и мужчины.

Золото Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова (до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две бронзы: Альбина Бахиева(свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг), - сообщили в министерстве.

Всего по итогам турнира у отечественной сборной 15 медалей: 12 золотых, одна серебряная и две бронзовые.

Напомним, в 2023 году Нурдаулет Жарылгапов, известный как «Кара бура», на республиканском турнире по қазақ күресі «Дала қырандары», стал победителем в весовой категории свыше 100 килограммов. На тот момент титул «Дала қыраны» ему присуждали второй год подряд.

Для справки

Жамбы ату – состязания в стрельбе на меткость.

Дәстүрлі садақ ату – стрельба из традиционного лука.

Қазақ күресі – вид спортивной борьбы у казахского народа.

Кураш – узбекская борьба.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта народа Саха, образованный от традиционной игры в перетягивание палки.

Көкпар – конно-спортивная игра.

Аударыспақ – состязание всадников, одна из казахских национальных спортивных игр.

Тоғызқұмалақ – киргизская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и две накопительные лунки.