Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 5

Палуан «Кара бура» из Мангистау завоевала титул «Дала қыраны»

Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области, известный как «Кара бура», на республиканском турнире по Қазақ күресі «Дала қырандары», стал победителем в весовой категории свыше 100 килограмм и второй год подряд завоевывает титул «Дала қыраны», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото из архива Lada.kz
По словам тренера Кайрата Бурбасова, спортсмен в первых схватках поборол астанинских и туркестанских борцов, в финале одержал чистую победу над представителем Павлодарской области Мухтаром Далелханулы.

В республиканском турнире приняли участие 64 борца, которые в течение года набрали высокие баллы в рейтинговых соревнованиях. Они выступали в весовых категориях 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

Итоги турнира:

- 55 кг-Еркебулан Калымбеков (Северо-Казахстанская область);
- 60 кг -Ержан Еренкаипов (Астана);
- 66 кг-Акежан Билалов (Жетысуская область);
- 74 кг-Батырхан Каирбек (Северо-Казахстанская область);
- 82 кг-Зангар Марат (Карагандинская область);
- 90 кг-Енбек Сактаганов (Кызылординская область);
- 100 кг-Ерсултан Музаппаров Шымкент);
- свыше 100 кг-Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область).

Республиканский турнир по национальной борьбе прошёл 17 декабря во Дворце единоборств им.Ж. Ушкемпирова в Астане. Данный турнир проводится с 2021 года.

Стоит отметить, что Нурдаулет является бронзовым призером турнира «Қазақстан барысы» (2021г.), серебряным призером (2022г., 2023г.), трехкратным победителем чемпионата РК, победителем чемпионата мира (Астана, 2022г.), победителем чемпионата Азии (Узбекистан, 2023г.). Тренеры Бурбасов Кайрат, Елубай Кенжебай.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика