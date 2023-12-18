Палуан «Кара бура» из Мангистау завоевала титул «Дала қыраны»

По словам тренера Кайрата Бурбасова, спортсмен в первых схватках поборол астанинских и туркестанских борцов, в финале одержал чистую победу над представителем Павлодарской области Мухтаром Далелханулы.



В республиканском турнире приняли участие 64 борца, которые в течение года набрали высокие баллы в рейтинговых соревнованиях. Они выступали в весовых категориях 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100, +100 кг.



Итоги турнира:



- 55 кг-Еркебулан Калымбеков (Северо-Казахстанская область);

- 60 кг -Ержан Еренкаипов (Астана);

- 66 кг-Акежан Билалов (Жетысуская область);

- 74 кг-Батырхан Каирбек (Северо-Казахстанская область);

- 82 кг-Зангар Марат (Карагандинская область);

- 90 кг-Енбек Сактаганов (Кызылординская область);

- 100 кг-Ерсултан Музаппаров Шымкент);

- свыше 100 кг-Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область).



Республиканский турнир по национальной борьбе прошёл 17 декабря во Дворце единоборств им.Ж. Ушкемпирова в Астане. Данный турнир проводится с 2021 года.



Стоит отметить, что Нурдаулет является бронзовым призером турнира «Қазақстан барысы» (2021г.), серебряным призером (2022г., 2023г.), трехкратным победителем чемпионата РК, победителем чемпионата мира (Астана, 2022г.), победителем чемпионата Азии (Узбекистан, 2023г.). Тренеры Бурбасов Кайрат, Елубай Кенжебай.