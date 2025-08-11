18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.08.2025, 15:20

Борцу из Мангистау Нурдаулету Жарылгапову вручили автомобиль за победу в республиканском турнире

Спорт 0 2 820 Лиана Рязанцева

На республиканском турнире по казакша курес, который проходил 10 августа в Абайской области, борец из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов занял первое место в тяжёлой весовой категории «Түйе палуан» и выиграл главный приз автомобиль. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, передает  Lada.kz

Фото управления физической культуры и спорта региона
Фото управления физической культуры и спорта региона

Вчера, 10 августа, в Карауылтобе Абайской области прошли соревнования по нескольким видам национального спорта в честь 180-летнего юбилея Абая Кунанбаева.

В казакша курес определились победители в категориях Түйе палуан (свыше 90 кг) и Өгіз палуан (до 74 кг). Победителям и призерам спонсоры области вручили в общей сложности 90 лошадей и 10 автомобилей.

В соревнованиях принял участие 21 сильнейший спортсмен из разных регионов страны.

Борец из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов стал победителем в тяжёлой весовой категории «Түйе палуан» и выиграл главный приз  автомобиль.

Ранее Нурдаулет Жарылгапов одержал победу на Кубке Республики Казахстан среди взрослых по казакша курес, который проходил в Семее со 2 по 6 августа.

Напомним, в 2024 году Нурдаулет Жарылгапов стал победителем Всемирных игр кочевников.

