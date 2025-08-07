Спортсмены из Мангистау стали победителями Кубка РК по казакша курес

Қазақ тіліне аудару

Соревнования проходили в городе Семей Восточно-Казахстанской области. Медали высшего достоинства принесли Нурдаулет Жарылгапов и Айдана Хасенкызы. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Мангистауский областной центр национальных видов спорта.

Фото пресс-службы областного центра национальных видов спорта

В Семее со 2 по 6 августа проходил Кубок Республики Казахстан среди взрослых по казакша курес, посвященный 180-летию Абая Кунанбаева.

В турнире принимали участие спортсмены из всех областей страны.

Соревнования проводились в 16 весовых категориях – по восемь у мужчин и у женщин.

Спортсмены центра национальных видов спорта Мангистауской области одержали победу в своих весовых категориях.

«Золото» завоевали Айдана Хасенкызы и Нурдаулет Жарылгапов.

Напомним, ранее Нурдаулет Жарылгапов стал победителем Всемирных игр кочевников.

Кроме того, 6 августа в Актау стартовал республиканский турнир по казакша курес. Мероприятие проходит в спортивном комплексе «Halyk Arena». Вход свободный.