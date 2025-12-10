18+
10.12.2025, 13:39

Деньги казахстанцев разделят на два счёта: один - для жизни, другой - для работы

Новости Казахстана 0 6 362

С 2026 года Казахстан вводит специальный налоговый режим с нулевой налоговой ставкой для самозанятых граждан. Это значит, что платить привычный налог на доход не придётся — придётся лишь 4% от дохода перечислять в социальные платежи, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images
Особенность нового режима — вся деятельность самозанятого будет привязана к специальным банковским счетам и мобильному приложению, что позволит государству контролировать доходы без лишней бюрократии.

Специальные счета: разделяем личное и бизнес

Главная идея нововведения — разделение финансов. Для самозанятых граждан появятся два вида счетов:

  • Личный счёт — для повседневной жизни: переводы от родственников, покупки, коммунальные платежи.

  • Бизнес-счёт — для всех доходов и расходов, связанных с предпринимательской деятельностью.

По словам экспертов, такой подход позволит налоговым органам видеть реальный доход самозанятого и снизить риски уклонения от социальных платежей.

Работа через приложение E-Salyq Business

Чтобы оформить бизнес и вести учет, самозанятому нужно будет использовать мобильное приложение E-Salyq Business. Через него необходимо:

  • Пробивать чеки за каждую оказанную услугу или проданный товар.

  • Следить за доходом — если он превысит установленные лимиты, приложение автоматически заблокирует возможность выдачи чеков до следующего месяца.

Режим самозанятого вступает автоматически с первого чека. Если дохода нет, платить ничего не нужно, но приложение всё равно будет вести подсчёт прибыли.

Кто может стать самозанятым

Претендовать на новый режим смогут граждане, соответствующие трём условиям:

  1. Доход не превышает 300 МРП в месяц (в 2026 году это 1 297 500 тенге).

  2. Специальность входит в разрешённый список — таксисты, курьеры, фотографы, арендодатели и другие.

  3. Отсутствие наёмных работников — режим рассчитан исключительно на индивидуальный бизнес.

Публичное обсуждение правил

Проект постановления, регулирующий работу самозанятых через специальные счета и приложение, уже опубликован Национальным банком РК. Сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 22 декабря 2025 года.

Эксперты отмечают, что нововведение создаёт прозрачную и безопасную платформу для ведения мелкого бизнеса и снижает административную нагрузку, одновременно позволяя государству контролировать доходы граждан.

