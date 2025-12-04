Доллары исчезли из обменников в Казахстане

В Казахстане наблюдается внезапный дефицит наличной валюты. Банки ограничили выдачу долларов, а обменные пункты приостановили продажу, что вызвало волну вопросов о будущем курса национальной валюты – тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: кадр YouTube

В чем причина дефицита долларов

Экономисты называют главной причиной резкий рост спроса на наличную валюту среди населения. Люди активно покупают доллары на фоне ожиданий возможного разворота курса, тогда как обменники предпочитают «держать» валюту, ожидая более выгодных цен.

“Многие точки закупались по 520 тенге еще две недели назад и не хотят продавать дешевле”, – объясняет экономист Эльдар Шамсутдинов.

В результате на рынке возник локальный дефицит, который ощущают как частные покупатели, так и предприятия.

Что говорит Нацбанк

Национальный банк Казахстана поспешил успокоить рынок, заявив, что признаков спекуляций или угроз финансовой стабильности не наблюдается.

Регулятор отметил, что за последние три месяца тенге укрепился примерно на 7% благодаря:

улучшению внешней конъюнктуры;

снижению экономической неопределенности;

росту интереса инвесторов к казахстанским активам.

Роль инвестиций в укреплении тенге

Ключевым фактором укрепления национальной валюты стал приток портфельных инвестиций. Только с октября по конец ноября нерезиденты вложили в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана 1,1 млрд долларов, доведя общий объем иностранных вложений до рекордных 3,6 млрд долларов.

С начала года объем инвестиций вырос на 1,5 млрд долларов. Такая активность иностранных инвесторов создает повышенный спрос на тенге и поддерживает его курс.

Риски для валютного рынка

Однако эксперты предупреждают, что высокая доля иностранного капитала делает рынок уязвимым к внешним шокам:

геополитическая нестабильность;

изменение процентных ставок Федеральной резервной системы США;

ухудшение ожиданий инвесторов.

Любой из этих факторов может привести к оттоку капитала и резкой распродаже ГЦБ, что мгновенно повысит спрос на доллары и ослабит тенге.

Почему обменники не продают доллар

Аналитики объясняют осторожность обменников именно этим риском. С одной стороны, курс национальной валюты укрепляется, с другой – доверие к долгосрочному укреплению тенге пока невысокое. Поэтому многие обменные пункты предпочитают удерживать доллар, не снижая цену.