Казахстан обнуляет налоговую память: с 2026 года долги и штрафы уходят в прошлое

Казахстанские предприниматели могут получить долгожданную налоговую «амнистию» уже с нового года. Министерство финансов объявило о планах списания пени и штрафов при соблюдении определённых условий. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса, который предполагает кардинальные изменения в налоговом администрировании, особенно для микро- и малого бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Списание долговых обязательств: что нужно знать

Основная мера поддержки предпринимателей заключается в возможности списания пени и штрафов по налогам и другим обязательным платежам. Для этого необходимо, чтобы основной долг был погашен до 1 апреля 2026 года.

Это решение позволит бизнесу начать новый год с «чистого листа», минимизируя финансовую нагрузку, накопившуюся за предыдущие периоды.

Освобождение от проверок и ответственности

В целях снижения административной нагрузки для малого бизнеса Минфин планирует:

Отменить камеральный контроль и налоговые проверки за налоговые периоды до 1 января 2026 года. Исключение составляют случаи, когда нарушения носят серьёзный характер.

Освободить от административной ответственности предпринимателей, нарушивших порядок постановки на учёт по НДС или не предоставивших налоговую отчётность вовремя.

Такие меры должны снизить бюрократическое давление и упростить работу малых компаний.

Прекращение судебных споров и упрощённая ликвидация

Налоговая реформа также коснётся судебной практики. До 1 января 2026 года планируется прекратить подачу исков о признании сделок или регистраций недействительными, а процесс ликвидации предпринимательских субъектов будет упрощён и освобождён от камерального контроля.

Это решение призвано ускорить закрытие бизнеса без лишней волокиты и дополнительных расходов, давая предпринимателям больше свободы и уверенности в ведении дел.

Итог

С 1 января 2026 года Казахстан делает серьёзный шаг к поддержке малого и микро-бизнеса. Списание пени и штрафов, отмена проверок и упрощение судебных процедур создают новую «налоговую зону комфорта» для предпринимателей, предоставляя шанс начать деятельность с минимальной финансовой и бюрократической нагрузкой.