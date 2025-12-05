Соль исчезает с прилавков в Казахстане: жители городов столкнулись с дефицитом и ростом цен

Жители Актобе столкнулись с необычной проблемой: обычная поваренная соль практически исчезла с прилавков крупных супермаркетов, а в небольших магазинах её цена заметно выросла. Ситуация вызывает тревогу среди горожан, привыкших к привычной доступности продукта, сообщает Lada.kz со ссылкой на МИА "Казинформ" .

Фото: Коммерсантъ

Дефицит соли в супермаркетах и рост цен в магазинах

Ранее соль, поставляемая в Актобе из Кызылорды, можно было приобрести по цене 97–100 тенге за килограмм. Сегодня найти её в крупных торговых сетях практически невозможно.

Местные магазины у дома предлагают соль по 100–120 тенге за килограмм, что уже превышает привычный уровень цен. Жители города отмечают, что дефицит ощущается повсеместно — от супермаркетов до небольших торговых точек.

Причины дефицита: проблемы с логистикой

По словам руководителя областного управления предпринимательства Алмаса Салыкбаева, дефицит соли связан с логистическими трудностями при поставках из России.

"В ближайшее время проблема будет решена. На данный момент в сети супермаркетов 'Дина' имеется 67 тонн соли из Соль-Илецка, а также 5 тонн аральской соли. На следующей неделе ожидается поставка ещё 60 тонн. В сети 'Анвар' тоже доставлена аральская соль, она уже распределяется и завтра появится на полках", — заявил Салыкбаев.

Дефицит повторяется в других городах

Стоит отметить, что проблема дефицита соли затронула не только Актобе. Всего неделю назад сообщалось, что в Уральске в крупных супермаркетах и на рынках практически невозможно было найти обычную поваренную соль.

Эксперты предупреждают, что колебания поставок и рост цен на соль могут повторяться, пока не будет стабилизирована логистика и обеспечены регулярные поставки продукта.