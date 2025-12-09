18+
09.12.2025, 12:09

10 лет гармонии и счастья: как живут семейные пары близнецов в Мангистау сейчас

Общество 0 6 621 Наталья Вронская

Семейные пары близнецов из Мангистауской области отметили юбилей супружеской жизни. О них Lada.kz рассказывала еще десять лет назад, как выяснилось, семьи по сей день живут счастливо и в гармонии. По данным регионального Центра общественных коммуникаций, сейчас они ведут совместный бизнес и активно занимаются благотворительностью.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Эта история изначально считалась уникальной. В 2015 году Жолдасбек и Торебек Тулепбергенулы из села Жармыш Мангистауского района поженились на сестрах-близняшках Айым и Асыл Биназаровых из Уральска. Молодые люди познакомились ещё в 2012 году, будучи студентами, и с тех пор обе семьи сформировали крепкие и дружные отношения. Профессии, интересы и жизненные планы всех четверых тесно переплетаются.

Братья работают зоологами в Мангистауском районном центре по борьбе с чумой, а их жёны, магистры психологии, трудятся логопедами и дефектологами. Еще восемь лет назад пары совместно основали социально ориентированный бизнес. Сегодня их проекты ценят тысячи родителей: детский сад «Балдырган» помогает детям с задержкой психического развития, речевыми нарушениями и аутизмом, а начальная школа «Биназаровы» обеспечивает качественное образование для младших школьников. Новый проект «Суперняня», открытый в прошлом году, также связан с заботой о детях  его инициировали после рождения ещё одного ребёнка в одной из семей.

Все центры успешно функционируют и пользуются высоким спросом. Пары отмечают, что главная цель их работы  помощь детям, а бизнес лишь инструмент для её реализации. Благодарность родителей является для них лучшей наградой.

Примечательно, что супруги непроизвольно выбирают одинаковый стиль в одежде, совпадают их вкусы и интересы, что добавляет гармонии в повседневную жизнь. Они с улыбкой вспоминают, что многие пользователи социальных сетей изначально не верили в искренность истории и считали её просто хайпом.

В современном обществе слишком много разводов, ссор и негативного контента. Мы хотим показать, что возможно жить в гармонии 10 лет, вести совместный бизнес и давать детям правильный пример, - делятся пары.

На сегодняшний день каждая из семей воспитывает по три ребёнка, продолжая создавать крепкую и дружную атмосферу в своих домах.

Напомним, впервые об удивительных семейных парах Lada.kz рассказала в 2015 году.

82
1
1
