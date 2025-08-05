Республиканский турнир по казакша курес пройдет в Актау

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Республиканский турнир по казакша курес среди младших юношей 2010-2011 годов рождения пройдет 6 и 7 августа.

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Темирхана Бисенкулы.

Торжественное открытие состоится 6 августа в 16:00 часов. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Halyk Arena». Начало в 10:00 часов. Вход свободный.

Для справки

Темирхан Бисенкулы родился в селе Захметкеш Ташаузкой области Республики Туркменистан. Окончил Узбекский государственный институт физической культуры и спорта. Он является мастером спорта СССР по самбо, мастером спорта по «кураш» Узбекской СССР. С 1976 по 1987 год Темирхан Бисенкулы проработал тренером по самбо и казакша курес в Бейнеуской детско-юношеской спортивной школе. С 1981 по 1987 год был председателем спортивного комитета Бейнеуского района. С 1985 по 2005 год был старшим тренером Мангистауской сборной команды по казакша курес. Работал заместителем начальника управления туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области. С января 1996 по 2013 год занимал должность директора Мангистауской детско-юношеской спортивной школы. За время своей работы он подготовил 17 мастеров спорта по самбо и казакша курес, мастеров международного класса по самбо, по дзюдо и по казакша курес и восемь мастеров спорта по дзюдо. С 2013 года он был на заслуженном пенсионном отдыхе. В 2019 году умер в возрасте 69 лет.