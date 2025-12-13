Платить не нужно, молчать нельзя: в Казахстане запустили такси, где рассчитываются словами

В Казахстане появился необычный городской сервис, который полностью переворачивает привычное представление о поездках на такси. Пассажиров действительно везут бесплатно — без наличных, карт и онлайн-переводов. Однако расчет все же существует. Только вместо денег водители принимают знание казахского языка, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Фото: asiaplustj.info

Необычный проект стартовал в Темиртау и уже привлек внимание горожан своей нестандартной идеей и дружелюбным форматом.

Такси, где деньги не имеют значения

В Темиртау начало работать языковое такси под названием TAKSIDEGI QUIZ. Проект запущен с 3 декабря и реализуется при поддержке акимата Карагандинской области.

Главная особенность сервиса — полный отказ от привычных способов оплаты. Здесь нельзя расплатиться ни наличными, ни банковской картой, ни переводом через приложение. Единственный «платеж» — участие в коротком разговоре на казахском языке.

Как проходит поездка

Механика проекта проста и при этом неожиданна:

пассажира бесплатно доставляют до пункта назначения;

во время поездки ему задают несколько несложных вопросов на казахском языке ;

за правильные ответы можно получить сувенир и хорошее настроение ;

если ответы оказались неверными — никаких санкций нет, поездка все равно остается бесплатной.

Главный принцип — никакого давления и экзаменов. Здесь не оценивают уровень знаний и не делают замечаний.

Кто придумал языковое такси

Инициаторами проекта стали специалисты ресурсного языкового центра Темиртау. По их мнению, традиционные методы изучения языка не всегда помогают преодолеть психологический барьер.

Организаторы уверены:

лучше всего язык осваивается не в аудиториях, а в живом общении, в привычных и безопасных ситуациях. Такси, где поездка длится недолго и проходит в спокойной обстановке, оказалось идеальной площадкой для такого формата.

Почему выбрали часы пик

Языковое такси работает в самое напряженное для города время — с 17:00 до 19:00. Именно в этот период:

жители спешат домой после работы;

родители забирают детей из школ и детских садов;

начинается поток поездок на секции, кружки и дополнительные занятия;

обычное такси сложнее всего найти.

В это время пассажиров встречают не только с готовностью довезти бесплатно, но и с дружелюбным диалогом.

Проект без оценок и стресса

Организаторы подчеркивают: цель TAKSIDEGI QUIZ — не проверить знания, а помочь людям перестать бояться говорить на казахском языке.

Здесь:

не ставят оценок;

не исправляют ошибки в резкой форме;

не делают замечаний;

не сравнивают уровень владения языком.

Пассажирам просто предлагают попробовать — без неловкости и страха быть непонятыми.

Пока пассажиров немного, но интерес растет

Проект пока известен не всем жителям Темиртау, поэтому количество пассажиров остается небольшим. Однако авторы инициативы уверены, что формат быстро найдет отклик у горожан.

Идея бесплатной поездки в сочетании с легким языковым интерактивом делает сервис одновременно полезным, социальным и по-настоящему человеческим.

Иногда достаточно просто сесть в нужное такси

В Темиртау считают: чтобы начать говорить на казахском языке, не всегда нужны учебники и курсы. Иногда достаточно обычной поездки домой — но в правильном такси, где тебя не оценивают, а поддерживают.