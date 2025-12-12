18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.12.2025, 12:02

С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валюты

Новости Казахстана

Национальный Банк Казахстана утвердил обновленные правила проведения обменных операций с наличной иностранной валютой. Соответствующие поправки закреплены постановлением Правления Нацбанка от 2 декабря 2025 года №93. Большая часть изменений вступит в силу 22 декабря, но отдельные пункты начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Расширение формулировок по финансовому мониторингу

Одно из ключевых нововведений — уточнение терминологии, связанной с финансовой безопасностью. В текст Правил внесена корректировка: прежняя формулировка «и финансированию терроризма» теперь звучит как «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Таким образом регулятор привел нормативы в соответствие с международными стандартами и расширил сферу контроля.

Уточнение ссылок в связи с новым Налоговым кодексом

Так как в Казахстане принят новый Налоговый кодекс, Нацбанк обновил все связанные с ним ссылки в действующих правилах обменных операций. Это сделано для обеспечения юридической точности и корректного применения норм.

Корректировка форм административных данных

Формы административной отчетности приведены в соответствие с общими правилами представления административных данных, которые предоставляются государственными источниками бесплатно.Это означает унификацию процедур и стандартов отчетности для всех участников валютного рынка.

Подробный учет клиентов при крупных обменных операциях

Новая пороговая сумма: контроль от 500 000 тенге

Для обменных операций, сумма которых превышает эквивалент 500 000 тенге, вводится обязательная фиксация расширенного перечня сведений о клиенте.
Это касается как традиционных обменных пунктов, так и автоматизированных терминалов.

В реестре теперь должны быть указаны:

  • ИИН клиента;

  • данные документа, удостоверяющего личность (тип, номер, дата выдачи, срок действия — если ИИН отсутствует по закону);

  • юридический адрес клиента: страна, населенный пункт, улица, дом, квартира (если есть);

  • ФИО полностью, включая отчество при его наличии.

Аналогичные требования — для операций с золотыми слитками

Такой же набор данных обязателен и при покупке или продаже аффинированного золота в слитках, если сумма операции превышает 500 000 тенге.
Информация фиксируется в специальном журнале учета операций с золотом.

Перестройка отчетности и ужесточение сроков

Сокращение сроков корректировки отчетов

Регулятор значительно уменьшил время, которое уполномоченные банки и организации имеют на исправление ошибок в отчетах.
Если раньше срок составлял до шести месяцев, то теперь — только один месяц.

Это усиливает дисциплину в отчетности и ускоряет контроль валютных операций.

Расширенный формат отчетов для банков

Для уполномоченных банков вводится дополнительное требование:
они должны предоставлять более подробные данные о покупке и продаже наличной иностранной валюты в разрезе каждой уполномоченной организации, через которую проводятся операции.

Это позволит регулятору видеть более детализированную картину денежного оборота и оперативно выявлять нестандартные транзакции.

Что это означает для граждан и обменных пунктов

  • Клиентам стоит готовиться к тому, что при крупных обменах придется предъявлять полный пакет данных — процедура станет более формализованной.

  • Обменные пункты будут вести расширенные реестры и быстрее корректировать отчетность.

  • Банки получат дополнительную нагрузку по раскрытию данных, но регулятор рассчитывает, что это повысит прозрачность рынка и снизит риски сомнительных операций.

