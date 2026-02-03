Несмываемое пятно: в Актау девушку избили в кафе из-за пролитого чая

Пролитый чай стал причиной жесткого конфликта с применением физической силы в одном из заведений города. О произошедшем Lada.kz рассказала потерпевшая. Комментарий по инциденту также предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Инцидент произошёл вечером 31 декабря 2025 года в одном из городских кафе. Со слов потерпевшей, она пролила чай во время посещения заведения, после чего владелец точки общепита стал требовать немедленно оплатить химчистку мебели.

Происходящее было зафиксировано на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в кафе несколько мужчин применяют физическую силу к девушке – её толкают, удерживают и таскают за волосы на глазах у посетителей.

Потерпевшая пояснила, что не отказывалась компенсировать ущерб:

«Я не отказалась, сказала, что сейчас свяжусь с братом, он приедет, и мы всё решим».

По её словам, ждать родственника никто не стал. В ходе конфликта у неё насильно забрали мобильный телефон, ноутбук и два пакета с личными вещами, в которых находилась верхняя одежда.

Без вещей и верхней одежды выгнали из кафе, я попросила телефон на улице у прохожих, - говорится в обращении.

Пострадавшая уверена, что в действиях сотрудников заведения предусматривается статья «Самоуправство» УК РК. Однако в ее случае дело было заведено лишь по факту умышленного причинения вреда здоровью, при этом владелец заведения 27 января текущего года подал встречный иск.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции. Как сообщили правоохранители, 31 декабря 2025 года в одном из кафе между управляющим заведения и посетительницей произошёл словесный конфликт, который перерос в физическое противостояние. В результате инцидента телесные повреждения получили обе стороны.

Так, 31 января 2026 года материалы дел были направлены в суд для принятия процессуального решения.

В полиции подчёркивают, что любые проявления насилия в общественных местах недопустимы и получают принципиальную правовую оценку.

Нужно отметить, что это не первый подобный случай, произошедший в общественных местах города. Ранее в торгово-развлекательном центре Saya Park школьник напал с кулаками на девочку. Впоследствии законного представителя подростка привлекли к ответственности.