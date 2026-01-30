Избил девочку в ТЦ: мать оскандалившегося школьника из Актау привлекли к ответственности

Законного представителя мальчика, поднявшего руку на девочку-подростка в торгово-развлекательном центре Saya Park, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в управлении полиции Актау, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По данным правоохранительных органов, все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. С подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы, собраны объяснения и необходимые материалы.

Мать несовершеннолетнего, напавшего на школьницу, привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей (часть 1 статьи 127 КоАП РК), а также за мелкое хулиганство. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, подросток поставлен на профилактический учет. Работа с ним и его семьей будет продолжена.

Напомним, инцидент произошел вечером 25 января в Saya Park. По словам очевидцев, группа подростков спровоцировала конфликт с девочкой возле фотобудки, после чего один из мальчиков набросился на нее с кулаками. Пострадавшую доставили в больницу. В администрации ТРЦ заявили, что сразу после случившегося на место были вызваны медики и полиция, а также подчеркнули недопустимость агрессии на территории центра.