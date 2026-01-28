18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.01.2026, 17:56

Подростки избили девочку в ТРЦ в Актау

Происшествия

В ТРЦ «Saya Park» произошёл инцидент с участием подростков. Девочка пострадала в результате драки и была доставлена в больницу. Факт происшествия устанавливают правоохранительные органы, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Видео произошедшего начало распространяться в Сети сегодня, 28 января. Как установлено, сам инцидент произошёл вечером в воскресенье, 25 января.

По словам очевидцев, девочка находилась в фотобудке и делала снимки, когда группа мальчиков начала ей мешать - подростки залезали внутрь, дергали шторки и провоцировали конфликт. Вскоре ситуация переросла в драку, в ходе которой девочку избили толпой. После инцидента пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

В департаменте полиции региона сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.

С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения.

Мать одного из несовершеннолетних подростков привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за мелкое хулиганство. Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подросток поставлен на профилактический учёт, работа с ним и его семьёй будет продолжена.

В администрации ТРЦ «Saya Park» заявили, что выражают обеспокоенность случившимся. По их словам, сразу после инцидента дежурные сотрудники и служба безопасности ТРЦ оперативно приняли меры: на место были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники полиции. В настоящее время все участники инцидента находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их здоровью нет. Претензий со стороны участников конфликта к ТРЦ не поступало.

Мы понимаем серьёзность подобных ситуаций, особенно когда речь идёт о несовершеннолетних. Искренне надеемся, что с подростками и их родителями будут проведены профилактические беседы, чтобы подобное не повторялось. Безопасность гостей - наш приоритет, и любые проявления агрессии и конфликтов на территории ТРЦ недопустимы, - отметили в администрации.

Напомним, летом прошлого года на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона.

В администрации ТРЦ заявили, что упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат. Они заверили, что он не представляет угрозы для жизни и здоровья.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Это бесполезное поколение не выживет не при каких условиях)
28.01.2026, 13:48
