Подростки избили девочку в ТРЦ в Актау

В ТРЦ «Saya Park» произошёл инцидент с участием подростков. Девочка пострадала в результате драки и была доставлена в больницу. Факт происшествия устанавливают правоохранительные органы, сообщает Lada.kz.
Видео произошедшего начало распространяться в Сети сегодня, 28 января. Как установлено, сам инцидент произошёл вечером в воскресенье, 25 января.
По словам очевидцев, девочка находилась в фотобудке и делала снимки, когда группа мальчиков начала ей мешать - подростки залезали внутрь, дергали шторки и провоцировали конфликт. Вскоре ситуация переросла в драку, в ходе которой девочку избили толпой. После инцидента пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
В департаменте полиции региона сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.
С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения.
Мать одного из несовершеннолетних подростков привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за мелкое хулиганство. Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подросток поставлен на профилактический учёт, работа с ним и его семьёй будет продолжена.
В администрации ТРЦ «Saya Park» заявили, что выражают обеспокоенность случившимся. По их словам, сразу после инцидента дежурные сотрудники и служба безопасности ТРЦ оперативно приняли меры: на место были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники полиции. В настоящее время все участники инцидента находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их здоровью нет. Претензий со стороны участников конфликта к ТРЦ не поступало.
Мы понимаем серьёзность подобных ситуаций, особенно когда речь идёт о несовершеннолетних. Искренне надеемся, что с подростками и их родителями будут проведены профилактические беседы, чтобы подобное не повторялось. Безопасность гостей - наш приоритет, и любые проявления агрессии и конфликтов на территории ТРЦ недопустимы, - отметили в администрации.
Напомним, летом прошлого года на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона.
В администрации ТРЦ заявили, что упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат. Они заверили, что он не представляет угрозы для жизни и здоровья.
