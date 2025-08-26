ТРЦ «Saya Park»: упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат

Қазақ тіліне аудару

В администрации ТРЦ «Saya Park» заявили, что упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат, не относящийся к несущим или металлическим конструкциям. Они заверили, что данный элемент не представляет угрозы для жизни и здоровья, передает Lada.kz .

Генеральный директор ТОО «Aktau Mall» Меруерт Турдиева дала комментарий по поводу инцидента, произошедшего 21 августа в детском центре «Apollo», расположенном в ТРЦ «Saya Park».

По её словам, внутренняя проверка показала, что упавший на ребенка элемент представляет собой мягкий мат, не относящийся к несущим или металлическим конструкциям, и не представляющий угрозы для жизни и здоровья.

Тем не менее, совместно с арендатором и техническими специалистами мы усилили контроль за состоянием всех игровых зон, провели дополнительный инструктаж персонала и профилактический осмотр всех конструкций. ТРЦ «Saya Park» продолжает принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить максимально безопасную и комфортную атмосферу для всей семьи, - сказала Меруерт Турдиева.

Напомним, инцидент произошел в детском игровом центре «Apollo», расположенном в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в четверг, 21 августа. На трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона – противовес весом около 50 килограммов.