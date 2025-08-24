50-килограммовый элемент аттракциона рухнул на ребенка в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона – противовес весом около 50 килограммов. О случившемся с ребенком рассказала его мать, передает Lada.kz .

Кадр видео

Трагедия произошла в детском игровом центре «Apollo», расположенном в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в минувший четверг, 21 августа.

По словам матери ребенка Айнуры Бисембаевой, конструкция не имела креплений и использовалась для прикрытия электрощитка. Снаружи она была обтянута мягким чехлом, внутри же находился металлический блок.

Противовес был без всякого крепления. Я сама пыталась его поднять, но он оказался слишком тяжелым, - рассказала мама пострадавшего мальчика.

После случившегося ребенка доставили в больницу, где после рентгена переломов и трещин не выявили. Однако у мальчика сохраняются жалобы на боль в ноге, и ему назначено МРТ. Кроме того, мать отмечает, что сын стал плохо спать и нуждается в консультации психолога.

Семья требует возместить моральный ущерб с руководства игрового центра «Apollo» в размере 200 тысяч тенге. По словам женщины, в «Apollo» ей предложили лишь оплатить прием у врача, лекарства, купленные в первый день, а также пообещали разовое посещение аквапарка или игрового центра.

Зачем мне нужен их аквапарк или игровой центр? Ребенок лежит дома. Я должна его дальше водить по врачам, а они мне предлагают веселиться, - возмущена Айнура Бисембаева.

Полиция зарегистрировала обращение и сообщила, что материалы будут направлены в Актауский городской акимат.

Напомним, ранее в Актау батут, расположенный на набережной, вышел из строя, когда на нем находились дети.