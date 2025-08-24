18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.08.2025, 12:57

50-килограммовый элемент аттракциона рухнул на ребенка в Актау

Происшествия 0 6 856 Сергей Кораблев

В Актау на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона  противовес весом около 50 килограммов. О случившемся с ребенком рассказала его мать, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Трагедия произошла в детском игровом центре «Apollo», расположенном в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в минувший четверг, 21 августа.

По словам матери ребенка Айнуры Бисембаевой, конструкция не имела креплений и использовалась для прикрытия электрощитка. Снаружи она была обтянута мягким чехлом, внутри же находился металлический блок.

Противовес был без всякого крепления. Я сама пыталась его поднять, но он оказался слишком тяжелым, - рассказала мама пострадавшего мальчика.

После случившегося ребенка доставили в больницу, где после рентгена переломов и трещин не выявили. Однако у мальчика сохраняются жалобы на боль в ноге, и ему назначено МРТ. Кроме того, мать отмечает, что сын стал плохо спать и нуждается в консультации психолога.

Семья требует возместить моральный ущерб с руководства игрового центра «Apollo» в размере 200 тысяч тенге. По словам женщины, в «Apollo» ей предложили лишь оплатить прием у врача, лекарства, купленные в первый день, а также пообещали разовое посещение аквапарка или игрового центра.

Зачем мне нужен их аквапарк или игровой центр? Ребенок лежит дома. Я должна его дальше водить по врачам, а они мне предлагают веселиться, - возмущена Айнура Бисембаева.

Полиция зарегистрировала обращение и сообщила, что материалы будут направлены в Актауский городской акимат.

Напомним, ранее в Актау батут, расположенный на набережной, вышел из строя, когда на нем находились дети.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Родители всегда должны помнить, что 100% безопасных аттракционов не бывает. Думайте, когда ребенка куда-то ведете и помните, что ваши дети им не интересны, им интересны только деньги. Играйте с детьми в мяч, запускайте змея, берите ведерко с лопаткой и идите к морю это гораздо безопасней и для здоровья полезнее.
25.08.2025, 06:06
Банкир
Банкир
Фокс, после того, как ребенка придавило, матери сейчас не до развлечений(
24.08.2025, 15:09
fox1167
fox1167
"Зачем мне нужен их аквапарк или игровой центр?"-----Какого хрена тогда там оказались?
24.08.2025, 08:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

