18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 09:06

В Казахстане могут закрыть дороги для каждого второго водителя

Новости Казахстана 0 9 553

В Казахстане обсуждается идея введения строгих ограничений на ежедневное использование автомобилей. Министерство экологии и природных ресурсов рассматривает возможность регулирования движения транспортных средств по принципу четных и нечетных номеров, аналогично системе, которая уже действует в Пекине и доказала свою эффективность в борьбе с загрязнением воздуха, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото представлены Кайратом Конуспаевым и спикерами
Фото представлены Кайратом Конуспаевым и спикерами

Ограничения могут коснуться крупных городов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что меры по регулированию транспорта прежде всего актуальны для крупных городов с высокой загруженностью дорог и ухудшением экологической ситуации. Особое внимание, по словам министра, уделяется Алматы, где зарегистрировано порядка 748 тысяч автомобилей, а ежедневно в город въезжает примерно 400 тысяч машин.

«Если смотреть шире, практически весь пригород работает на Алматы — перевозка пассажиров, такси. Поэтому комплексное регулирование движения транспорта может способствовать улучшению экологической ситуации», — пояснил Ерлан Нысанбаев, подчеркивая необходимость системного подхода к проблеме.

Китайский опыт как ориентир

Специалисты казахстанского Министерства экологии изучали опыт Китая в начале 2026 года. В Пекине уже действует правило, по которому автомобили с четными номерами не могут передвигаться по центральным районам города в четные дни месяца, а машины с нечетными номерами — в нечетные. Контроль соблюдения правил осуществляется с помощью уличных камер, автоматически фиксирующих нарушения и выписывающих штрафы водителям.

По мнению экспертов, такой механизм позволяет не только снизить транспортную нагрузку на центральные районы, но и существенно улучшить качество воздуха в мегаполисах, где концентрация загрязняющих веществ традиционно превышает допустимые нормы.

Конкретные решения еще не приняты

Министр подчеркнул, что пока речь идет исключительно о вариантах регулирования движения, и никаких окончательных решений не принято. Применение системы «четные и нечетные» может отличаться для разных городов, учитывая транспортную нагрузку, особенности городской инфраструктуры и уровень экологической опасности.

«Мы анализируем, как лучше адаптировать меры к каждому конкретному мегаполису, чтобы они действительно приносили пользу горожанам и улучшали экологическую ситуацию, а не создавали дополнительные неудобства», — отметил Ерлан Нысанбаев.

Таким образом, идея введения ограничений на ежедневное передвижение автомобилей пока находится на стадии обсуждения, и казахстанцы смогут узнать о конкретных мерах только после окончательных решений властей.

7
92
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Проезд в автобусе надо сделать бесплатным и по крайней мере половина населения пересядут на автобусы. И не надо ориентироваться на кого то.
12.03.2026, 04:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь