В Казахстане могут закрыть дороги для каждого второго водителя

В Казахстане обсуждается идея введения строгих ограничений на ежедневное использование автомобилей. Министерство экологии и природных ресурсов рассматривает возможность регулирования движения транспортных средств по принципу четных и нечетных номеров, аналогично системе, которая уже действует в Пекине и доказала свою эффективность в борьбе с загрязнением воздуха, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото представлены Кайратом Конуспаевым и спикерами

Ограничения могут коснуться крупных городов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что меры по регулированию транспорта прежде всего актуальны для крупных городов с высокой загруженностью дорог и ухудшением экологической ситуации. Особое внимание, по словам министра, уделяется Алматы, где зарегистрировано порядка 748 тысяч автомобилей, а ежедневно в город въезжает примерно 400 тысяч машин.

«Если смотреть шире, практически весь пригород работает на Алматы — перевозка пассажиров, такси. Поэтому комплексное регулирование движения транспорта может способствовать улучшению экологической ситуации», — пояснил Ерлан Нысанбаев, подчеркивая необходимость системного подхода к проблеме.

Китайский опыт как ориентир

Специалисты казахстанского Министерства экологии изучали опыт Китая в начале 2026 года. В Пекине уже действует правило, по которому автомобили с четными номерами не могут передвигаться по центральным районам города в четные дни месяца, а машины с нечетными номерами — в нечетные. Контроль соблюдения правил осуществляется с помощью уличных камер, автоматически фиксирующих нарушения и выписывающих штрафы водителям.

По мнению экспертов, такой механизм позволяет не только снизить транспортную нагрузку на центральные районы, но и существенно улучшить качество воздуха в мегаполисах, где концентрация загрязняющих веществ традиционно превышает допустимые нормы.

Конкретные решения еще не приняты

Министр подчеркнул, что пока речь идет исключительно о вариантах регулирования движения, и никаких окончательных решений не принято. Применение системы «четные и нечетные» может отличаться для разных городов, учитывая транспортную нагрузку, особенности городской инфраструктуры и уровень экологической опасности.

«Мы анализируем, как лучше адаптировать меры к каждому конкретному мегаполису, чтобы они действительно приносили пользу горожанам и улучшали экологическую ситуацию, а не создавали дополнительные неудобства», — отметил Ерлан Нысанбаев.

Таким образом, идея введения ограничений на ежедневное передвижение автомобилей пока находится на стадии обсуждения, и казахстанцы смогут узнать о конкретных мерах только после окончательных решений властей.