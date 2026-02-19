18+
19.02.2026, 08:09

С 28 февраля ЕНПФ вводит новые правила пенсионных выплат в Казахстане

Новости Казахстана

С 28 февраля 2026 года вступает в силу новая редакция правил назначения пенсионных выплат из Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Главная инновация — возможность получать выплаты без подачи заявления, через SMS, а также уточнены сроки рассмотрения и процедуры для иностранцев и наследников, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто теперь может получать услуги

Государственная услуга по выплатам из пенсионных накоплений предоставляется АО «ЕНПФ». Обратиться за получением средств могут как физические, так и юридические лица.

Заявление и получение результата возможно через:

  • НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

  • Непосредственно в ЕНПФ;

  • Портал электронного правительства;

  • Абонентское устройство сотовой связи.

Проактивная пенсия: как выплаты приходят сами

Одним из ключевых нововведений стала проактивная схема назначения пенсий.

Если гражданин:

  • достиг пенсионного возраста;

  • имеет накопления в ЕНПФ;

  • получает пенсию по возрасту или за выслугу лет;

  • а также государственную базовую пенсию;

но не подавал заявление на выплату накоплений, то подавать его больше не нужно.

Процедура запускается автоматически через информационную систему МТСЗН «Е-Макет».

Механизм работы проактивной выплаты

ЕНПФ ежегодно до 1 марта сверяет данные с Государственной корпорацией о назначенных пенсиях. После этого:

  1. Формируется список получателей с зарегистрированными номерами телефонов на портале электронного правительства;

  2. Через систему «Е-Макет» отправляется SMS-приглашение оформить проактивную услугу;

  3. Получателю дается 24 часа на ответ;

  4. Если ответ отсутствует, запрос аннулируется, и направляется уведомление о необходимости личного обращения;

  5. При согласии формируется электронная заявка с ЭЦП уполномоченного органа;

  6. Данные направляются в ИС ЕНПФ не позднее одного рабочего дня.

После этого ЕНПФ перечисляет средства Государственной корпорации, которая переводит их на банковские счета получателей, ранее указанные при назначении пенсии.

Сроки и ускоренные процедуры

Общий срок оказания услуги — 10 рабочих дней с момента регистрации документов.

Для некоторых категорий, например:

  • членов семьи умершего лица;

  • лиц, оплативших погребение;

срок предоставления услуги сокращается до 5 рабочих дней.

Особые случаи и дополнительные процедуры

Отдельные правила утверждены для:

  • иностранцев и лиц без гражданства, которые выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана;

  • случаев смерти лица, имеющего пенсионные накопления.

Минтруд, владеющий системой «Е-Макет», отвечает за:

  • полноту и достоверность данных;

  • актуальность информации;

  • защиту от несанкционированного доступа.

Итог

С 28 февраля 2026 года казахстанцы смогут получать пенсионные выплаты автоматически, благодаря новой проактивной модели через SMS. Это позволит экономить время и упрощает процесс получения средств ЕНПФ, особенно для тех, кто ранее не обращался за выплатами самостоятельно.

23
3
1
