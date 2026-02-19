С 28 февраля ЕНПФ вводит новые правила пенсионных выплат в Казахстане

С 28 февраля 2026 года вступает в силу новая редакция правил назначения пенсионных выплат из Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Главная инновация — возможность получать выплаты без подачи заявления, через SMS, а также уточнены сроки рассмотрения и процедуры для иностранцев и наследников, сообщает Lada.kz.
Государственная услуга по выплатам из пенсионных накоплений предоставляется АО «ЕНПФ». Обратиться за получением средств могут как физические, так и юридические лица.
Заявление и получение результата возможно через:
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
Непосредственно в ЕНПФ;
Портал электронного правительства;
Абонентское устройство сотовой связи.
Одним из ключевых нововведений стала проактивная схема назначения пенсий.
Если гражданин:
достиг пенсионного возраста;
имеет накопления в ЕНПФ;
получает пенсию по возрасту или за выслугу лет;
а также государственную базовую пенсию;
но не подавал заявление на выплату накоплений, то подавать его больше не нужно.
Процедура запускается автоматически через информационную систему МТСЗН «Е-Макет».
ЕНПФ ежегодно до 1 марта сверяет данные с Государственной корпорацией о назначенных пенсиях. После этого:
Формируется список получателей с зарегистрированными номерами телефонов на портале электронного правительства;
Через систему «Е-Макет» отправляется SMS-приглашение оформить проактивную услугу;
Получателю дается 24 часа на ответ;
Если ответ отсутствует, запрос аннулируется, и направляется уведомление о необходимости личного обращения;
При согласии формируется электронная заявка с ЭЦП уполномоченного органа;
Данные направляются в ИС ЕНПФ не позднее одного рабочего дня.
После этого ЕНПФ перечисляет средства Государственной корпорации, которая переводит их на банковские счета получателей, ранее указанные при назначении пенсии.
Общий срок оказания услуги — 10 рабочих дней с момента регистрации документов.
Для некоторых категорий, например:
членов семьи умершего лица;
лиц, оплативших погребение;
срок предоставления услуги сокращается до 5 рабочих дней.
Отдельные правила утверждены для:
иностранцев и лиц без гражданства, которые выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
случаев смерти лица, имеющего пенсионные накопления.
Минтруд, владеющий системой «Е-Макет», отвечает за:
полноту и достоверность данных;
актуальность информации;
защиту от несанкционированного доступа.
С 28 февраля 2026 года казахстанцы смогут получать пенсионные выплаты автоматически, благодаря новой проактивной модели через SMS. Это позволит экономить время и упрощает процесс получения средств ЕНПФ, особенно для тех, кто ранее не обращался за выплатами самостоятельно.
