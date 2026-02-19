С 28 февраля ЕНПФ вводит новые правила пенсионных выплат в Казахстане

С 28 февраля 2026 года вступает в силу новая редакция правил назначения пенсионных выплат из Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Главная инновация — возможность получать выплаты без подачи заявления , через SMS, а также уточнены сроки рассмотрения и процедуры для иностранцев и наследников, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто теперь может получать услуги

Государственная услуга по выплатам из пенсионных накоплений предоставляется АО «ЕНПФ». Обратиться за получением средств могут как физические, так и юридические лица.

Заявление и получение результата возможно через:

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

Непосредственно в ЕНПФ;

Портал электронного правительства;

Абонентское устройство сотовой связи.

Проактивная пенсия: как выплаты приходят сами

Одним из ключевых нововведений стала проактивная схема назначения пенсий.

Если гражданин:

достиг пенсионного возраста;

имеет накопления в ЕНПФ;

получает пенсию по возрасту или за выслугу лет;

а также государственную базовую пенсию;

но не подавал заявление на выплату накоплений, то подавать его больше не нужно.

Процедура запускается автоматически через информационную систему МТСЗН «Е-Макет».

Механизм работы проактивной выплаты

ЕНПФ ежегодно до 1 марта сверяет данные с Государственной корпорацией о назначенных пенсиях. После этого:

Формируется список получателей с зарегистрированными номерами телефонов на портале электронного правительства; Через систему «Е-Макет» отправляется SMS-приглашение оформить проактивную услугу; Получателю дается 24 часа на ответ; Если ответ отсутствует, запрос аннулируется, и направляется уведомление о необходимости личного обращения; При согласии формируется электронная заявка с ЭЦП уполномоченного органа; Данные направляются в ИС ЕНПФ не позднее одного рабочего дня.

После этого ЕНПФ перечисляет средства Государственной корпорации, которая переводит их на банковские счета получателей, ранее указанные при назначении пенсии.

Сроки и ускоренные процедуры

Общий срок оказания услуги — 10 рабочих дней с момента регистрации документов.

Для некоторых категорий, например:

членов семьи умершего лица;

лиц, оплативших погребение;

срок предоставления услуги сокращается до 5 рабочих дней.

Особые случаи и дополнительные процедуры

Отдельные правила утверждены для:

иностранцев и лиц без гражданства , которые выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана;

случаев смерти лица, имеющего пенсионные накопления.

Минтруд, владеющий системой «Е-Макет», отвечает за:

полноту и достоверность данных;

актуальность информации;

защиту от несанкционированного доступа.

Итог

С 28 февраля 2026 года казахстанцы смогут получать пенсионные выплаты автоматически, благодаря новой проактивной модели через SMS. Это позволит экономить время и упрощает процесс получения средств ЕНПФ, особенно для тех, кто ранее не обращался за выплатами самостоятельно.