В областном центре планируется строительство нового современного стадиона на территории бывшей резиденции в микрорайоне Самал. Как продвигается реализация проекта, рассказали в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Фото акимата МО

В 2025 году начались работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство многофункционального футбольного стадиона, рассчитанного на 10 тысяч зрителей. Для размещения спортивного объекта выделен земельный участок общей площадью 20 гектаров. Проект также предусматривает создание футбольной академии, ориентированной на обучение и развитие детей и подростков.

В 2026 году планируется завершить разработку ПСД, после чего будет принято решение о механизмах финансирования проекта.

Напомним, о строительстве в Актау нового стадиона, стало известно в июне прошлого года.