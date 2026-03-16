Казахстан официально продлевает выходные на Наурыз

В марте 2026 года казахстанцы смогут насладиться необычно длинными праздничными выходными, связанными с празднованием Наурыза. Государственные и частные структуры заранее готовятся к переносу рабочих дней, чтобы жители страны могли полноценно отпраздновать этот древний праздник весны, сообщает Lada.kz.

Когда начинаются праздники

Наурыз в 2026 году приходится на период с 21 по 23 марта. При этом первые два дня праздника – 21 и 22 марта – совпадают с традиционными выходными: субботой и воскресеньем. Чтобы компенсировать эти совпадения, праздничные дни будут официально перенесены на последующие рабочие дни: вторник, 24 марта, и среду, 25 марта.

В итоге казахстанцы получат целых пять дней отдыха подряд: с субботы, 21 марта, по среду, 25 марта включительно. Это дает возможность не только отпраздновать Наурыз в семейном кругу, но и организовать путешествия по стране или за ее пределами.

Как оплачивается работа в праздничные дни

Вопрос оплаты труда в период праздничных дней является актуальным для тех, кто работает по графику 5/2 и не может полностью уйти на выходные. Практикующий юрист, руководитель юридической фирмы «Юрконсул» Мария Шукалова пояснила Digital Business особенности законодательства.

Согласно Трудовому кодексу Казахстана, работодатель обязан либо предоставить сотруднику дополнительный день отдыха, либо оплатить работу в праздничные дни повышенным тарифом. Минимальный размер оплаты не может быть ниже полуторакратной дневной ставки работника, если иное не указано в трудовом договоре или коллективном соглашении.

Особые правила действуют для ночных смен с 22:00 до 06:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже полуторакратной часовой ставки. Если праздничный день совпадает с ночной сменой, применяется двойная система начислений: отдельно за работу в праздничный день и отдельно за ночные часы. Таким образом, работник получает две надбавки одновременно.

Практические советы для казахстанцев

Для жителей Казахстана это означает возможность спланировать отдых заранее. Пятиместные выходные предоставляют шанс посетить родственников, участвовать в национальных мероприятиях Наурыза, отправиться на природу или короткие поездки внутри страны.

Эксперты также напоминают, что перенос рабочих дней на вторник и среду создаст дополнительную нагрузку на предприятия в последующие недели, поэтому работодателям и сотрудникам стоит заранее обсудить график работы и компенсации.