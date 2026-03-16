18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.2
557.82
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.03.2026, 10:18

Казахстан официально продлевает выходные на Наурыз

Новости Казахстана

В марте 2026 года казахстанцы смогут насладиться необычно длинными праздничными выходными, связанными с празднованием Наурыза. Государственные и частные структуры заранее готовятся к переносу рабочих дней, чтобы жители страны могли полноценно отпраздновать этот древний праздник весны, сообщает Lada.kz. 

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Когда начинаются праздники

Наурыз в 2026 году приходится на период с 21 по 23 марта. При этом первые два дня праздника – 21 и 22 марта – совпадают с традиционными выходными: субботой и воскресеньем. Чтобы компенсировать эти совпадения, праздничные дни будут официально перенесены на последующие рабочие дни: вторник, 24 марта, и среду, 25 марта.

В итоге казахстанцы получат целых пять дней отдыха подряд: с субботы, 21 марта, по среду, 25 марта включительно. Это дает возможность не только отпраздновать Наурыз в семейном кругу, но и организовать путешествия по стране или за ее пределами.

Как оплачивается работа в праздничные дни

Вопрос оплаты труда в период праздничных дней является актуальным для тех, кто работает по графику 5/2 и не может полностью уйти на выходные. Практикующий юрист, руководитель юридической фирмы «Юрконсул» Мария Шукалова пояснила Digital Business особенности законодательства.

Согласно Трудовому кодексу Казахстана, работодатель обязан либо предоставить сотруднику дополнительный день отдыха, либо оплатить работу в праздничные дни повышенным тарифом. Минимальный размер оплаты не может быть ниже полуторакратной дневной ставки работника, если иное не указано в трудовом договоре или коллективном соглашении.

Особые правила действуют для ночных смен с 22:00 до 06:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже полуторакратной часовой ставки. Если праздничный день совпадает с ночной сменой, применяется двойная система начислений: отдельно за работу в праздничный день и отдельно за ночные часы. Таким образом, работник получает две надбавки одновременно.

Практические советы для казахстанцев

Для жителей Казахстана это означает возможность спланировать отдых заранее. Пятиместные выходные предоставляют шанс посетить родственников, участвовать в национальных мероприятиях Наурыза, отправиться на природу или короткие поездки внутри страны.

Эксперты также напоминают, что перенос рабочих дней на вторник и среду создаст дополнительную нагрузку на предприятия в последующие недели, поэтому работодателям и сотрудникам стоит заранее обсудить график работы и компенсации.

250
34
42
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь