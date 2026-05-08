Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
08.05.2026, 07:22

Что делать водителям при виде красной разметки на трассах Казахстана

В Карагандинской области на одном из участков республиканской трассы начали наносить дорожную разметку красного цвета. В «КазАвтоЖол» объяснили, что это экспериментальная мера для повышения безопасности движения, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео

Эксперимент на опасном участке трассы

В Карагандинской области на дороге республиканского значения Караганда — Аягоз — Бугаз (85–86 км) внедрён пилотный проект с использованием красной краевой разметки. Инициатором выступило АО «НК «КазАвтоЖол».

Разметка нанесена на одном из аварийно-опасных участков, где требуется дополнительное внимание водителей.

Зачем нужна красная разметка

По данным нацкомпании, новый цвет используется как дополнительный визуальный сигнал для автомобилистов. Основная цель — усилить восприятие границ проезжей части.

Красная линия должна:

  • привлекать внимание водителей в потенциально опасных зонах;
  • снижать риск выезда за пределы полосы движения;
  • повышать безопасность на участках с повышенной аварийностью.

Как проходит тестирование

В «КазАвтоЖол» уточнили, что сейчас проект находится на стадии мониторинга эффективности. Специалисты анализируют, как водители реагируют на новое решение и влияет ли оно на снижение аварийности.

Возможное расширение практики

Если эксперимент покажет положительные результаты, красную разметку могут внедрить и на других республиканских трассах Казахстана.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Белая раскраска лучше для восприятия границ проезжей части. Она более контрастная к черному асфальту. Помню как в апреле 2021 года ехал из Актау до самой Астрахани в пыльной буре, ориентируясь лишь на белую полоску по краю дороги
08.05.2026, 07:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

