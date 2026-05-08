Что делать водителям при виде красной разметки на трассах Казахстана

В Карагандинской области на одном из участков республиканской трассы начали наносить дорожную разметку красного цвета. В «КазАвтоЖол» объяснили, что это экспериментальная мера для повышения безопасности движения, сообщает Lada.kz.

Эксперимент на опасном участке трассы

В Карагандинской области на дороге республиканского значения Караганда — Аягоз — Бугаз (85–86 км) внедрён пилотный проект с использованием красной краевой разметки. Инициатором выступило АО «НК «КазАвтоЖол».

Разметка нанесена на одном из аварийно-опасных участков, где требуется дополнительное внимание водителей.

Зачем нужна красная разметка

По данным нацкомпании, новый цвет используется как дополнительный визуальный сигнал для автомобилистов. Основная цель — усилить восприятие границ проезжей части.

Красная линия должна:

привлекать внимание водителей в потенциально опасных зонах;

снижать риск выезда за пределы полосы движения;

повышать безопасность на участках с повышенной аварийностью.

Как проходит тестирование

В «КазАвтоЖол» уточнили, что сейчас проект находится на стадии мониторинга эффективности. Специалисты анализируют, как водители реагируют на новое решение и влияет ли оно на снижение аварийности.

Возможное расширение практики

Если эксперимент покажет положительные результаты, красную разметку могут внедрить и на других республиканских трассах Казахстана.