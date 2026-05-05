Назван банк, где сосредоточены деньги богатейших людей Казахстана

Почти половина участников рейтинга Forbes Kazakhstan обслуживаются в одном банке. Речь идёт о ForteBank, который стал заметным центром притяжения для состоятельных клиентов страны, сообщает Lada.kz.

Около 43% участников списка Forbes Kazakhstan пользуются услугами ForteBank. Об этом сообщает телеграм-канал «Ручная экономика».

По данным источника, речь идёт примерно о 32 представителях из рейтинга 75 богатейших бизнесменов страны, либо о 21 человеке из топ-50 наиболее влиятельных предпринимателей Казахстана.

Фактически почти каждый второй крупный капитал в стране обслуживается в одном финансовом институте, что выделяет его на фоне конкурентов.

Почему крупный бизнес выбирает один банк

Состоятельные клиенты формируют особый запрос к банковскому обслуживанию. В первую очередь речь идёт не о стандартных операциях, а о комплексных финансовых решениях.

Среди ключевых требований:

крупные денежные обороты и инвестиционные операции

международные расчёты и валютные сделки

высокий уровень конфиденциальности

персональное сопровождение

расширенные лимиты и индивидуальные условия

доступ к инструментам управления капиталом

Именно такие сервисы становятся решающим фактором при выборе банка для крупных предпринимателей.

Усиление позиций в сегменте private banking

Концентрация значительной части клиентов из списка Forbes усиливает позиции ForteBank в сегменте private banking и обслуживания крупного бизнеса.

Фактически банк закрепляет за собой роль одного из ключевых финансовых центров для работы с крупным капиталом в Казахстане, где важны не массовые продукты, а индивидуальные решения и скорость обслуживания.

Что это означает для банковского рынка

Ситуация, при которой значительная часть крупнейших бизнесменов сосредоточена в одном банке, отражает высокую конкуренцию за состоятельных клиентов.

Для рынка это означает: