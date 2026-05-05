Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.05.2026, 08:04

Назван банк, где сосредоточены деньги богатейших людей Казахстана

Новости Казахстана 0 8 124

Почти половина участников рейтинга Forbes Kazakhstan обслуживаются в одном банке. Речь идёт о ForteBank, который стал заметным центром притяжения для состоятельных клиентов страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Около 43% участников списка Forbes Kazakhstan пользуются услугами ForteBank. Об этом сообщает телеграм-канал «Ручная экономика».

По данным источника, речь идёт примерно о 32 представителях из рейтинга 75 богатейших бизнесменов страны, либо о 21 человеке из топ-50 наиболее влиятельных предпринимателей Казахстана.

Фактически почти каждый второй крупный капитал в стране обслуживается в одном финансовом институте, что выделяет его на фоне конкурентов.

Почему крупный бизнес выбирает один банк

Состоятельные клиенты формируют особый запрос к банковскому обслуживанию. В первую очередь речь идёт не о стандартных операциях, а о комплексных финансовых решениях.

Среди ключевых требований:

  • крупные денежные обороты и инвестиционные операции
  • международные расчёты и валютные сделки
  • высокий уровень конфиденциальности
  • персональное сопровождение
  • расширенные лимиты и индивидуальные условия
  • доступ к инструментам управления капиталом

Именно такие сервисы становятся решающим фактором при выборе банка для крупных предпринимателей.

Усиление позиций в сегменте private banking

Концентрация значительной части клиентов из списка Forbes усиливает позиции ForteBank в сегменте private banking и обслуживания крупного бизнеса.

Фактически банк закрепляет за собой роль одного из ключевых финансовых центров для работы с крупным капиталом в Казахстане, где важны не массовые продукты, а индивидуальные решения и скорость обслуживания.

Что это означает для банковского рынка

Ситуация, при которой значительная часть крупнейших бизнесменов сосредоточена в одном банке, отражает высокую конкуренцию за состоятельных клиентов.

Для рынка это означает:

  • усиление борьбы за сегмент private banking
  • рост требований к качеству сервиса
  • повышение роли персонализированных финансовых решений.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь