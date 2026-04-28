Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенге

В Казахстане набирает популярность система добровольных пенсионных взносов (ДПВ) — гибкий инструмент, позволяющий гражданам самостоятельно влиять на размер будущих выплат и выходить на отдых значительно раньше срока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
В Казахстане, помимо обязательных пенсионных отчислений (ОПВ, ОППВ и ОПВР), действует система добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Она позволяет гражданам самостоятельно формировать дополнительные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, выбирая размер и частоту взносов по своему усмотрению.
По сути, ДПВ — это дополнительный финансовый инструмент, который дает возможность повысить будущие пенсионные выплаты и расширить контроль над собственными сбережениями.
Механизм ДПВ доступен широкому кругу участников.
Вносить средства могут:
Таким образом, система позволяет формировать накопления как индивидуально, так и через поддержку со стороны работодателя.
Существует несколько удобных способов внесения добровольных пенсионных взносов:
Индивидуальный пенсионный счет для ДПВ открывается автоматически после первого поступления средств или при передаче данных от агентов.
Одним из ключевых преимуществ ДПВ является возможность досрочного получения выплат по сравнению с общеустановленным пенсионным возрастом.
Получить средства можно:
Подать заявление можно через портал enpf.kz, мобильное приложение или при обращении в офис Единого накопительного пенсионного фонда.
С марта 2026 года в Казахстане внедрен беззаявительный порядок назначения выплат по ДПВ для граждан, достигших пенсионного возраста, но не подавших заявление самостоятельно.
В этом случае:
Средства, накопленные за счет добровольных пенсионных взносов, сохраняются и в особых случаях:
Управление средствами осуществляет Национальный банк Казахстана, однако вкладчик может перевести до 100% накоплений в частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). При этом смена управляющей компании допускается не чаще одного раза в год.
