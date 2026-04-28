Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенге

В Казахстане набирает популярность система добровольных пенсионных взносов (ДПВ) — гибкий инструмент, позволяющий гражданам самостоятельно влиять на размер будущих выплат и выходить на отдых значительно раньше срока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

В Казахстане, помимо обязательных пенсионных отчислений (ОПВ, ОППВ и ОПВР), действует система добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Она позволяет гражданам самостоятельно формировать дополнительные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, выбирая размер и частоту взносов по своему усмотрению.

По сути, ДПВ — это дополнительный финансовый инструмент, который дает возможность повысить будущие пенсионные выплаты и расширить контроль над собственными сбережениями.

Кто может вносить добровольные пенсионные взносы

Механизм ДПВ доступен широкому кругу участников.

Вносить средства могут:

физические лица — за себя или за своих близких;

работодатели — в пользу сотрудников или даже третьих лиц.

Таким образом, система позволяет формировать накопления как индивидуально, так и через поддержку со стороны работодателя.

Как можно перечислять взносы

Существует несколько удобных способов внесения добровольных пенсионных взносов:

через банки второго уровня;

через работодателя — путем подачи заявления на удержание суммы из заработной платы.

Индивидуальный пенсионный счет для ДПВ открывается автоматически после первого поступления средств или при передаче данных от агентов.

Когда можно начать получать выплаты

Одним из ключевых преимуществ ДПВ является возможность досрочного получения выплат по сравнению с общеустановленным пенсионным возрастом.

Получить средства можно:

с 50 лет — по заявлению;

при установлении инвалидности;

при выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана (для иностранцев и лиц без гражданства).

Подать заявление можно через портал enpf.kz, мобильное приложение или при обращении в офис Единого накопительного пенсионного фонда.

Автоматическое назначение выплат с 2026 года

С марта 2026 года в Казахстане внедрен беззаявительный порядок назначения выплат по ДПВ для граждан, достигших пенсионного возраста, но не подавших заявление самостоятельно.

В этом случае:

выплаты назначаются автоматически вместе с государственной пенсией и другими пенсионными начислениями;

при небольшой сумме накоплений (до 12-кратного размера минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 828 588 тенге) средства выплачиваются единовременно;

при более крупных накоплениях выплаты осуществляются ежемесячно по графику, с возможностью изменения условий по заявлению.

Наследование и инвестиционная доходность

Средства, накопленные за счет добровольных пенсионных взносов, сохраняются и в особых случаях:

в случае смерти вкладчика они передаются наследникам по закону или по завещанию;

накопления инвестируются и приносят доход.

Управление средствами осуществляет Национальный банк Казахстана, однако вкладчик может перевести до 100% накоплений в частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). При этом смена управляющей компании допускается не чаще одного раза в год.