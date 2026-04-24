Казахстанцам начнут массово отказывать в магазинах: новые правила рассрочки готовят для покупателей

Новости Казахстана

В Казахстане пересматривают правила предоставления рассрочек, которые активно используются на маркетплейсах и в розничной торговле. Вопрос находится в стадии проработки, а ключевое внимание уделяется источникам финансирования таких услуг и возможным рискам для потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: de.pinterest.com

В Нацбанке сообщили, что обсуждение ведется совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и другими государственными органами. При этом власти подчеркивают, что стремятся найти баланс между интересами граждан и компаний, предоставляющих сервисы рассрочки и BNPL-модели (buy now, pay later).

Что станет главным критерием регулирования

Одним из ключевых вопросов остается то, кто именно предоставляет рассрочку — банки, микрофинансовые организации или нефинансовые компании и маркетплейсы.

Регулятор рассматривает дифференцированный подход к регулированию этого сегмента. Это означает, что условия могут отличаться в зависимости от модели бизнеса и источника финансирования.

В Нацбанке отмечают, что окончательные решения будут приниматься по итогам обсуждений, с учетом международного опыта и развития рынка.

Без жестких ограничений, но с контролем

В финансовом регуляторе подчеркивают, что не стремятся к избыточному регулированию рынка рассрочек. Основная задача — сохранить доступность финансовых услуг для населения, но при этом снизить потенциальные риски чрезмерной долговой нагрузки.

Фактически речь идет о поиске компромисса между ростом популярности рассрочек и необходимостью контроля за их влиянием на финансовую устойчивость граждан.

Что происходит с коэффициентом долговой нагрузки

Отдельное внимание уделяется внедренному в 2024 году коэффициенту долга к доходу (КДД). Сейчас он применяется в режиме мониторинга и еще не закреплен как окончательный обязательный норматив.

Этот показатель отражает соотношение общей задолженности заемщика ко всем его кредитам и микрозаймам к годовому доходу. Он учитывает даже потенциально новый заем и позволяет банкам заранее оценивать платежеспособность клиента.

Чем выше значение КДД, тем выше риск того, что заемщик может столкнуться с трудностями при погашении долгов.

Международная практика и защита заемщиков

В Нацбанке отмечают, что аналогичные подходы широко используются в мировой практике. Их цель — предотвратить чрезмерную закредитованность населения и снизить вероятность финансовых кризисов на уровне домохозяйств.

Сейчас регулятор анализирует статистику и оценивает, как введение КДД влияет на разные категории заемщиков, а также на активность банковского сектора.

Что будет дальше

Окончательные параметры КДД, сроки его полноценного внедрения и возможная поэтапность применения пока не определены. Решение примут после завершения анализа и консультаций с банковским сектором.

Параллельно продолжается обсуждение будущих правил рассрочек, которые могут заметно изменить работу маркетплейсов и розничных сетей в Казахстане.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь