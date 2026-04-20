Температура воды в Каспийском море
20.04.2026, 15:05

В Казахстане решили упростить одну из самых сложных процедур для водителей

Новости Казахстана

В Казахстане планируют упростить процедуру оформления переоборудования автомобилей за счет цифровизации госуслуг и отказа от части бумажных документов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

В Казахстане готовят изменения в правила оказания государственной услуги по переоборудованию автотранспортных средств. Соответствующий проект приказа главы Министерства внутренних дел опубликован на портале «Открытые НПА».

Документ предусматривает внесение корректировок в действующий приказ МВД от 31 марта 2020 года № 281, который регулирует выдачу свидетельств на переоборудование автомобилей и прицепов.

Цифровизация и отказ от бумажных справок

Основная цель предлагаемых изменений — перевод услуги в более автоматизированный формат.

В частности, планируется:

  • упростить процесс получения разрешения на переоборудование;
  • сократить перечень документов, которые граждане предоставляют в бумажном виде;
  • усилить интеграцию информационных систем государственных органов.

Это позволит получать часть необходимых данных напрямую через цифровые базы, без участия заявителя.

Приведение норм в соответствие с законодательством

В МВД отмечают, что обновления также направлены на приведение ведомственных правил в соответствие с действующими законодательными актами.

По оценке разработчиков, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических, правовых или иных последствий и не повлияет на национальную безопасность.

Обсуждение продлится до 22 апреля

Проект документа размещен для общественного обсуждения. Граждане и заинтересованные стороны могут оставить свои предложения до 22 апреля.

Что важно знать о переоборудовании авто

Согласно данным портала eGov, переоборудование транспортного средства — это установка или исключение конструктивных элементов, которые могут влиять на безопасность движения.

Для проведения таких изменений необходимо получить официальное разрешение. Сделать это можно:

  • через портал электронного правительства eGov.kz;
  • либо в территориальном подразделении административной полиции.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь