В Казахстане решили упростить одну из самых сложных процедур для водителей

В Казахстане планируют упростить процедуру оформления переоборудования автомобилей за счет цифровизации госуслуг и отказа от части бумажных документов, сообщает Lada.kz.

В Казахстане готовят изменения в правила оказания государственной услуги по переоборудованию автотранспортных средств. Соответствующий проект приказа главы Министерства внутренних дел опубликован на портале «Открытые НПА».

Документ предусматривает внесение корректировок в действующий приказ МВД от 31 марта 2020 года № 281, который регулирует выдачу свидетельств на переоборудование автомобилей и прицепов.

Цифровизация и отказ от бумажных справок

Основная цель предлагаемых изменений — перевод услуги в более автоматизированный формат.

В частности, планируется:

упростить процесс получения разрешения на переоборудование;

сократить перечень документов, которые граждане предоставляют в бумажном виде;

усилить интеграцию информационных систем государственных органов.

Это позволит получать часть необходимых данных напрямую через цифровые базы, без участия заявителя.

Приведение норм в соответствие с законодательством

В МВД отмечают, что обновления также направлены на приведение ведомственных правил в соответствие с действующими законодательными актами.

По оценке разработчиков, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических, правовых или иных последствий и не повлияет на национальную безопасность.

Обсуждение продлится до 22 апреля

Проект документа размещен для общественного обсуждения. Граждане и заинтересованные стороны могут оставить свои предложения до 22 апреля.

Что важно знать о переоборудовании авто

Согласно данным портала eGov, переоборудование транспортного средства — это установка или исключение конструктивных элементов, которые могут влиять на безопасность движения.

Для проведения таких изменений необходимо получить официальное разрешение. Сделать это можно: