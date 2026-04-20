В Казахстане решили упростить одну из самых сложных процедур для водителей

В Казахстане планируют упростить процедуру оформления переоборудования автомобилей за счет цифровизации госуслуг и отказа от части бумажных документов, сообщает Lada.kz.
В Казахстане готовят изменения в правила оказания государственной услуги по переоборудованию автотранспортных средств. Соответствующий проект приказа главы Министерства внутренних дел опубликован на портале «Открытые НПА».
Документ предусматривает внесение корректировок в действующий приказ МВД от 31 марта 2020 года № 281, который регулирует выдачу свидетельств на переоборудование автомобилей и прицепов.
Основная цель предлагаемых изменений — перевод услуги в более автоматизированный формат.
В частности, планируется:
Это позволит получать часть необходимых данных напрямую через цифровые базы, без участия заявителя.
В МВД отмечают, что обновления также направлены на приведение ведомственных правил в соответствие с действующими законодательными актами.
По оценке разработчиков, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических, правовых или иных последствий и не повлияет на национальную безопасность.
Проект документа размещен для общественного обсуждения. Граждане и заинтересованные стороны могут оставить свои предложения до 22 апреля.
Согласно данным портала eGov, переоборудование транспортного средства — это установка или исключение конструктивных элементов, которые могут влиять на безопасность движения.
Для проведения таких изменений необходимо получить официальное разрешение. Сделать это можно:
Комментарии0 комментарий(ев)