До 86 000 тенге за открытое окно: в Казахстане начали массово штрафовать родителей

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с экстренным предупреждением: из-за раннего тепла участились случаи падения детей из окон. За халатность родителям грозит денежный штраф или административный арест, сообщает Lada.kz.

Смертельная ловушка: почему дети выпадают из окон

Представитель надзорного органа Саян Абденов подчеркнул, что главной причиной трагедий остается «человеческий фактор». С наступлением теплой погоды родители чаще оставляют окна открытыми, полагаясь на москитные сетки.

В прокуратуре напомнили: сетка создает лишь иллюзию преграды, но не выдерживает вес ребенка. Даже кратковременное отсутствие контроля со стороны взрослых в большинстве случаев становится роковым.

Законодательные требования к застройщикам и ОСИ

В ведомстве отметили, что на государственном уровне уже приняты меры для минимизации рисков в жилом фонде:

Для застройщиков: Согласно закону об архитектурной деятельности, все новые дома обязаны сдаваться с окнами, оснащенными замками безопасности и специальными механизмами.

Для ОСИ и КСК: Органы управления домами по закону «О жилищных отношениях» обязаны следить за тем, чтобы условия проживания были безопасными для собственников.

Ответственность: штрафы и аресты в 2026 году

Генпрокуратура перешла к жестким мерам в отношении тех, кто игнорирует безопасность несовершеннолетних. Наказание регулируется статьей 127 КоАП РК:

Штраф: до 20 МРП (в 2026 году сумма составляет 86 500 тенге ).

Арест: до 10 суток в случае серьезных нарушений.

Статистика неутешительна: только за первые три месяца текущего года к ответственности по этой статье привлекли уже более 8 тысяч родителей.

Памятка для родителей: как предотвратить беду

Чтобы избежать трагедии и административного преследования, Генпрокуратура призывает соблюдать четыре простых правила:

Контроль: никогда не оставляйте ребенка в комнате с открытым окном. Мебель: отодвиньте диваны, столы и стулья от подоконников, чтобы ребенок не мог забраться наверх. Блокираторы: установите на рамы специальные ограничители, которые не позволяют открыть окно полностью. Дистанция: исключите любой самостоятельный доступ детей к оконным проемам.