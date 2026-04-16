18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
16.04.2026, 12:17

До 86 000 тенге за открытое окно: в Казахстане начали массово штрафовать родителей

Новости Казахстана

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с экстренным предупреждением: из-за раннего тепла участились случаи падения детей из окон. За халатность родителям грозит денежный штраф или административный арест, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Смертельная ловушка: почему дети выпадают из окон

Представитель надзорного органа Саян Абденов подчеркнул, что главной причиной трагедий остается «человеческий фактор». С наступлением теплой погоды родители чаще оставляют окна открытыми, полагаясь на москитные сетки.

В прокуратуре напомнили: сетка создает лишь иллюзию преграды, но не выдерживает вес ребенка. Даже кратковременное отсутствие контроля со стороны взрослых в большинстве случаев становится роковым.

Законодательные требования к застройщикам и ОСИ

В ведомстве отметили, что на государственном уровне уже приняты меры для минимизации рисков в жилом фонде:

  • Для застройщиков: Согласно закону об архитектурной деятельности, все новые дома обязаны сдаваться с окнами, оснащенными замками безопасности и специальными механизмами.

  • Для ОСИ и КСК: Органы управления домами по закону «О жилищных отношениях» обязаны следить за тем, чтобы условия проживания были безопасными для собственников.

Ответственность: штрафы и аресты в 2026 году

Генпрокуратура перешла к жестким мерам в отношении тех, кто игнорирует безопасность несовершеннолетних. Наказание регулируется статьей 127 КоАП РК:

  • Штраф: до 20 МРП (в 2026 году сумма составляет 86 500 тенге).

  • Арест: до 10 суток в случае серьезных нарушений.

Статистика неутешительна: только за первые три месяца текущего года к ответственности по этой статье привлекли уже более 8 тысяч родителей.

Памятка для родителей: как предотвратить беду

Чтобы избежать трагедии и административного преследования, Генпрокуратура призывает соблюдать четыре простых правила:

  1. Контроль: никогда не оставляйте ребенка в комнате с открытым окном.

  2. Мебель: отодвиньте диваны, столы и стулья от подоконников, чтобы ребенок не мог забраться наверх.

  3. Блокираторы: установите на рамы специальные ограничители, которые не позволяют открыть окно полностью.

  4. Дистанция: исключите любой самостоятельный доступ детей к оконным проемам.

«Именно родители несут первоочередную ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — подытожил представитель ведомства Саян Абденов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Правильно, давно пора было начать наказывать за безответственность.
16.04.2026, 07:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

