До 86 000 тенге за открытое окно: в Казахстане начали массово штрафовать родителей

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с экстренным предупреждением: из-за раннего тепла участились случаи падения детей из окон. За халатность родителям грозит денежный штраф или административный арест, сообщает Lada.kz.
Представитель надзорного органа Саян Абденов подчеркнул, что главной причиной трагедий остается «человеческий фактор». С наступлением теплой погоды родители чаще оставляют окна открытыми, полагаясь на москитные сетки.
В прокуратуре напомнили: сетка создает лишь иллюзию преграды, но не выдерживает вес ребенка. Даже кратковременное отсутствие контроля со стороны взрослых в большинстве случаев становится роковым.
В ведомстве отметили, что на государственном уровне уже приняты меры для минимизации рисков в жилом фонде:
Для застройщиков: Согласно закону об архитектурной деятельности, все новые дома обязаны сдаваться с окнами, оснащенными замками безопасности и специальными механизмами.
Для ОСИ и КСК: Органы управления домами по закону «О жилищных отношениях» обязаны следить за тем, чтобы условия проживания были безопасными для собственников.
Генпрокуратура перешла к жестким мерам в отношении тех, кто игнорирует безопасность несовершеннолетних. Наказание регулируется статьей 127 КоАП РК:
Штраф: до 20 МРП (в 2026 году сумма составляет 86 500 тенге).
Арест: до 10 суток в случае серьезных нарушений.
Статистика неутешительна: только за первые три месяца текущего года к ответственности по этой статье привлекли уже более 8 тысяч родителей.
Чтобы избежать трагедии и административного преследования, Генпрокуратура призывает соблюдать четыре простых правила:
Контроль: никогда не оставляйте ребенка в комнате с открытым окном.
Мебель: отодвиньте диваны, столы и стулья от подоконников, чтобы ребенок не мог забраться наверх.
Блокираторы: установите на рамы специальные ограничители, которые не позволяют открыть окно полностью.
Дистанция: исключите любой самостоятельный доступ детей к оконным проемам.
«Именно родители несут первоочередную ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — подытожил представитель ведомства Саян Абденов.
Комментарии1 комментарий(ев)