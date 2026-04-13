Миллионы долларов выделят на экологический проект по Каспийскому морю

Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю, передает Lada.kz со ссылкой на сайт Minval.az .

Фото прислано жителями Актау для Lada.kz

Сообщается, что проект «Озеленение Каспия» объединит Азербайджан, Казахстан и Туркменистан для борьбы с загрязнением и защиты биоразнообразия.

Глобальный экологический фонд выделит грант $11,74 млн, ещё $8,24 млн планируется дополнительно. Также предусмотрен грант $183 тыс. на подготовку проекта, - сообщает Minval.az.

Отмечается, что инициатива направлена на усиление сотрудничества стран региона и выполнение обязательств по Тегеранской конвенции.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство Казахстана выделило 1,1 млрд тенге на изучение и сохранение Каспия. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.