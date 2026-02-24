18+
24.02.2026, 09:35

Правительство Казахстана выделило 1,1 млрд тенге на изучение и сохранение Каспия

Экология 0 1 330 Лиана Рязанцева

Из резерва Правительства выделено 1,1 млрд тенге для комплексного изучения и сохранения Каспия, а также поддержания экологической устойчивости региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Сегодня, 24 февраля, на официальном сайте Правительства сообщается о том, что премьер-министр Олжас Бектенов подписал соответствующее постановление.

В рамках исполнения поручений президента по комплексному изучению и сохранению Каспия, а также поддержанию экологической устойчивости региона, из резерва правительства выделено 1,1 млрд тенге АО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря». Финансирование будет способствовать улучшению научного по тенциала института, - говорится в сообщении Правительства.

Отметается, что средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря, - сообщает пресс-служба.  

В Правительстве также добавили, что на сегодня для выработки эффективных мер НИИ активно интегрируется в международное научное сообщество, вступило в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран. 

Для реализации данного постановления министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, Министерству финансов – обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств, - заключили в пресс-службе.

Напомним, ранее в министерстве экологии РК разработали десятилетнюю программу по проблемам Каспийского моря.

Кроме того, Lada.kz публиковала данные о том, как обмеление водоема влияет на экономику Мангистауской области, а российские ученые назвали причины сложившейся ситуации вокруг Каспия, заявив, что проблема носит глобальный характер.

