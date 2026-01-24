В Казахстане разработана программа по спасению Каспия

В министерстве экологии РК разработали десятилетнюю программу по проблемам Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.KZ .

Каспий. Фото автора

Программа охватывает сразу несколько факторов, которые могут влиять на обмеление крупнейшего озера. Об этом заявил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, уточнив, что их ведомство входит в рабочую группу по этой проблеме.

Это межгосударственная программа, в которой проблемы Каспия охвачены в целом. То есть, там и вопрос состояния рек, которые в него впадают, там и климатические изменения, и экологические вопросы и геоэкологические вопросы, - рассказал вице-министр.

По его словам, министерство экологии совместно с партнерами из прикаспийских стран прорабатывает механизмы практической реализации данной программы.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала данные о том, как обмеление водоема влияет на экономику Мангистауской области. Подробнее по ссылке.

Кроме того, российские ученые назвали причины сложившейся ситуации, заявив, что проблема носит глобальный характер.