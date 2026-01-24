В Казахстане разработана программа по спасению Каспия

В министерстве экологии РК разработали десятилетнюю программу по проблемам Каспийского моря, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.KZ.
Программа охватывает сразу несколько факторов, которые могут влиять на обмеление крупнейшего озера. Об этом заявил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, уточнив, что их ведомство входит в рабочую группу по этой проблеме.
Это межгосударственная программа, в которой проблемы Каспия охвачены в целом. То есть, там и вопрос состояния рек, которые в него впадают, там и климатические изменения, и экологические вопросы и геоэкологические вопросы, - рассказал вице-министр.
По его словам, министерство экологии совместно с партнерами из прикаспийских стран прорабатывает механизмы практической реализации данной программы.
Напомним, ранее Lada.kz публиковала данные о том, как обмеление водоема влияет на экономику Мангистауской области. Подробнее по ссылке.
Кроме того, российские ученые назвали причины сложившейся ситуации, заявив, что проблема носит глобальный характер.
