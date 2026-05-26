78 000 000 000 тенге за три месяца: Казахстан накрыло волной штрафов

За первые три месяца 2026 года казахстанцам и местным компаниям выписали свыше 3,6 млн административных штрафов на рекордную сумму, сообщает Lada.kz.

Генеральная прокуратура РК совместно с Бюро национальной статистики подвела итоги первого квартала 2026 года в сфере административных правонарушений. Статистика демонстрирует любопытный тренд: несмотря на то, что общее количество заведенных дел незначительно снизилось, совокупная сумма финансовых взысканий совершила резкий скачок вверх, почти достигнув отметки в 78 млрд тенге.

Парадоксы статистики: нарушений меньше, чеки — выше

По официальным ведомственным данным, за отчетный период в республике было зарегистрировано 3 734 040 административных дел. По результатам их рассмотрения к финансовой ответственности привлекли 3 631 593 субъекта (сюда входят как физические, так и юридические лица).

Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то чистая статистика нарушителей пошла на спад — их стало на 3% меньше. Однако радоваться снижению аварийности или повышению правовой грамотности рано.

Общая сумма наложенных штрафов взлетела сразу на 24,2%, составив колоссальные 77 920 665 035 тенге. Такой ощутимый прирост может быть связан как с увеличением расчетных показателей (МРП), так и с ужесточением санкций по отдельным статьям КоАП.

Топ-3 «штрафных» мегаполиса и феномен Караганды

Традиционно в антирейтинге по количеству правонарушений лидируют крупнейшие города страны, где плотность населения и концентрация камер фиксации («Сергек» и аналоги) максимальны.

Алматы уверенно удерживает статус самого «нарушающего» мегаполиса. Здесь выписали 904 731 штраф на общую сумму 12,66 млрд тенге .

Алматинская область заняла второе место по количеству взысканий — 355 042 протокола , но по деньгам это вылилось в 6,23 млрд тенге .

Астана замыкает тройку лидеров. В столице зафиксировали 322 654 нарушения на сумму 5,08 млрд тенге.

Аномалия региона: Настоящей неожиданностью квартала стала Карагандинская область. По количеству оформленных протоколов регион находится далеко не на первых строчках (всего 149 712 единиц). Однако по суммарному объему взысканий Караганда буквально дышит в спину Алматы — 11,95 млрд тенге. Эксперты связывают это с крупными штрафами, наложенными на юридических лиц и промышленные гиганты региона за экологические или трудовые нарушения, где суммы исчисляются миллионами.

Меньше всего штрафовали в новообразованной Улытауской области — всего 15,2 тыс. нарушений на скромные 396,8 млн тенге.

Полная таблица административных взысканий по регионам РК (I квартал 2026 года)

Регион / Ведомство Количество штрафов (ед.) Общая сумма взысканий (тенге) Республика Казахстан (всего) 3 631 593 77 920 665 035 г. Алматы 904 731 12 662 697 328 Карагандинская область 149 712 11 954 436 290 Алматинская область 355 042 6 230 246 223 г. Астана 322 654 5 083 197 004 Павлодарская область 88 909 4 828 134 396 Туркестанская область 283 891 4 631 627 612 г. Шымкент 266 235 4 075 734 599 Мангистауская область 104 421 3 748 565 978 Актюбинская область 131 362 3 636 206 478 Жамбылская область 242 437 3 596 574 512 Западно-Казахстанская область 75 181 3 169 263 809 Атырауская область 86 426 2 284 285 507 Область Абай 40 136 2 224 173 650 Восточно-Казахстанская область 112 461 2 212 681 952 Акмолинская область 130 384 2 110 822 194 Кызылординская область 97 399 1 560 431 918 Костанайская область 81 582 1 191 127 314 Область Жетысу 54 371 1 095 888 387 Северо-Казахстанская область 66 999 938 244 175 Область Улытау 15 220 396 895 810 Транспортные органы 13 672 185 583 640 Военные органы 830 31 272 873

Почему казна недополучила половину миллиардов?

Несмотря на астрономическую сумму в 78 млрд тенге, на момент формирования отчета государству удалось фактически взыскать лишь 56,5% от этой цифры — порядка 44 млрд тенге.

Аналитики подчеркивают: это не означает, что правонарушители массово игнорируют закон. Во-первых, у граждан и бизнеса есть законные сроки на добровольное погашение (включая право на 50%-ную скидку при оплате в первые 7 дней). Во-вторых, дела в отношении злостных неплательщиков все еще находятся в обработке у судебных исполнителей, которые будут взыскивать долги принудительно, включая блокировку банковских счетов и запреты на выезд за границу.