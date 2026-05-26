78 000 000 000 тенге за три месяца: Казахстан накрыло волной штрафов

За первые три месяца 2026 года казахстанцам и местным компаниям выписали свыше 3,6 млн административных штрафов на рекордную сумму, сообщает Lada.kz.
Генеральная прокуратура РК совместно с Бюро национальной статистики подвела итоги первого квартала 2026 года в сфере административных правонарушений. Статистика демонстрирует любопытный тренд: несмотря на то, что общее количество заведенных дел незначительно снизилось, совокупная сумма финансовых взысканий совершила резкий скачок вверх, почти достигнув отметки в 78 млрд тенге.
По официальным ведомственным данным, за отчетный период в республике было зарегистрировано 3 734 040 административных дел. По результатам их рассмотрения к финансовой ответственности привлекли 3 631 593 субъекта (сюда входят как физические, так и юридические лица).
Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то чистая статистика нарушителей пошла на спад — их стало на 3% меньше. Однако радоваться снижению аварийности или повышению правовой грамотности рано.
Общая сумма наложенных штрафов взлетела сразу на 24,2%, составив колоссальные 77 920 665 035 тенге. Такой ощутимый прирост может быть связан как с увеличением расчетных показателей (МРП), так и с ужесточением санкций по отдельным статьям КоАП.
Традиционно в антирейтинге по количеству правонарушений лидируют крупнейшие города страны, где плотность населения и концентрация камер фиксации («Сергек» и аналоги) максимальны.
Алматы уверенно удерживает статус самого «нарушающего» мегаполиса. Здесь выписали 904 731 штраф на общую сумму 12,66 млрд тенге.
Алматинская область заняла второе место по количеству взысканий — 355 042 протокола, но по деньгам это вылилось в 6,23 млрд тенге.
Астана замыкает тройку лидеров. В столице зафиксировали 322 654 нарушения на сумму 5,08 млрд тенге.
Аномалия региона: Настоящей неожиданностью квартала стала Карагандинская область. По количеству оформленных протоколов регион находится далеко не на первых строчках (всего 149 712 единиц). Однако по суммарному объему взысканий Караганда буквально дышит в спину Алматы — 11,95 млрд тенге. Эксперты связывают это с крупными штрафами, наложенными на юридических лиц и промышленные гиганты региона за экологические или трудовые нарушения, где суммы исчисляются миллионами.
Меньше всего штрафовали в новообразованной Улытауской области — всего 15,2 тыс. нарушений на скромные 396,8 млн тенге.
|Регион / Ведомство
|Количество штрафов (ед.)
|Общая сумма взысканий (тенге)
|Республика Казахстан (всего)
|3 631 593
|77 920 665 035
|г. Алматы
|904 731
|12 662 697 328
|Карагандинская область
|149 712
|11 954 436 290
|Алматинская область
|355 042
|6 230 246 223
|г. Астана
|322 654
|5 083 197 004
|Павлодарская область
|88 909
|4 828 134 396
|Туркестанская область
|283 891
|4 631 627 612
|г. Шымкент
|266 235
|4 075 734 599
|Мангистауская область
|104 421
|3 748 565 978
|Актюбинская область
|131 362
|3 636 206 478
|Жамбылская область
|242 437
|3 596 574 512
|Западно-Казахстанская область
|75 181
|3 169 263 809
|Атырауская область
|86 426
|2 284 285 507
|Область Абай
|40 136
|2 224 173 650
|Восточно-Казахстанская область
|112 461
|2 212 681 952
|Акмолинская область
|130 384
|2 110 822 194
|Кызылординская область
|97 399
|1 560 431 918
|Костанайская область
|81 582
|1 191 127 314
|Область Жетысу
|54 371
|1 095 888 387
|Северо-Казахстанская область
|66 999
|938 244 175
|Область Улытау
|15 220
|396 895 810
|Транспортные органы
|13 672
|185 583 640
|Военные органы
|830
|31 272 873
Несмотря на астрономическую сумму в 78 млрд тенге, на момент формирования отчета государству удалось фактически взыскать лишь 56,5% от этой цифры — порядка 44 млрд тенге.
Аналитики подчеркивают: это не означает, что правонарушители массово игнорируют закон. Во-первых, у граждан и бизнеса есть законные сроки на добровольное погашение (включая право на 50%-ную скидку при оплате в первые 7 дней). Во-вторых, дела в отношении злостных неплательщиков все еще находятся в обработке у судебных исполнителей, которые будут взыскивать долги принудительно, включая блокировку банковских счетов и запреты на выезд за границу.
Комментарии0 комментарий(ев)