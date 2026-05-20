Концерт в честь Улыкпана Жолдасова пройдет на набережной в Актау

Жителей и гостей Актау приглашают на большой творческий вечер «Ақтау – арман қала», посвящённый 60-летнему юбилею известного казахстанского композитора, заслуженного деятеля Казахстана и кавалера ордена «Құрмет» Улықпана Жолдасова, передает Lada.kz .

Праздничный концерт состоится 26 мая в амфитеатре 15 микрорайона. Начало – в 19:30 часов.

Для зрителей выступят звёзды казахстанской эстрады:

Фарида Жолдасова;

Әбдіжаппар Әлқожа;

Мәдина Садвакасова;

Мейрамбек Беспаев;

Айкерім Қалаубаева;

Қанат и Света Айтбаевы;

BY TANAT.

Организаторы отмечают, что концерт пройдёт под открытым небом – на берегу Каспийского моря.

Гостей вечера ждут живой звук, любимые песни и праздничная атмосфера у моря.

Для справки

Уважаемый в казахстанской эстраде композитор Улыкпан Жолдасов родился 14 февраля 1966 года в Каракиянском районе Мангистауской области. Он является заслуженным деятелем Казахстана, кавалером ордена «Құрмет», а также почётным гражданином Каракиянского района.

Свой творческий путь артист начал в 1983 году в Мангистауской филармонии. За годы работы он написал около 300 авторских песен и музыкальных композиций, многие из которых становились победителями международных и республиканских конкурсов.