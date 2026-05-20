Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.05.2026, 08:52

Концерт в честь Улыкпана Жолдасова пройдет на набережной в Актау

Культура | Наталья Вронская

Жителей и гостей Актау приглашают на большой творческий вечер «Ақтау – арман қала», посвящённый 60-летнему юбилею известного казахстанского композитора, заслуженного деятеля Казахстана и кавалера ордена «Құрмет» Улықпана Жолдасова, передает Lada.kz.

Праздничный концерт состоится 26 мая в амфитеатре 15 микрорайона. Начало – в 19:30 часов.

Для зрителей выступят звёзды казахстанской эстрады:

  • Фарида Жолдасова;
  • Әбдіжаппар Әлқожа;
  • Мәдина Садвакасова;
  • Мейрамбек Беспаев;
  • Айкерім Қалаубаева;
  • Қанат и Света Айтбаевы;
  • BY TANAT.

Организаторы отмечают, что концерт пройдёт под открытым небом – на берегу Каспийского моря.

Гостей вечера ждут живой звук, любимые песни и праздничная атмосфера у моря.

Для справки

Уважаемый в казахстанской эстраде композитор Улыкпан Жолдасов родился 14 февраля 1966 года в Каракиянском районе Мангистауской области. Он является заслуженным деятелем Казахстана, кавалером ордена «Құрмет», а также почётным гражданином Каракиянского района.

Свой творческий путь артист начал в 1983 году в Мангистауской филармонии. За годы работы он написал около 300 авторских песен и музыкальных композиций, многие из которых становились победителями международных и республиканских конкурсов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь