22.12.2025, 16:25

В Актау прошёл отчётный концерт и открытый урок ансамбля «Шадвал»

Культура 0 1 099 Наталья Вронская

Вчера, 21 декабря, в Доме дружбы в Актау состоялся открытый урок и отчётный концерт ансамбля кавказского танца «Шадвал». Мероприятие прошло в тёплой, праздничной атмосфере и собрало полный зал зрителей  родителей, гостей и поклонников коллектива, передает Lada.kz.

Фото и видео прилано коллективом «Шадвал»
Фото и видео прилано коллективом «Шадвал»

На сцену вышли более 200 детей, представляющих свыше 25 этносов. Юные танцоры продемонстрировали высокий уровень подготовки, яркие постановки и богатство национальных традиций. Зрители встречали каждый номер бурными аплодисментами, а по завершении концерта делились восторженными отзывами.

Особенностью мероприятия стал формат открытого урока, проведённого прямо на сцене. Такой формат кавказских танцев в Актау был представлен впервые и вызвал большой интерес у гостей. Зрители смогли увидеть не только итоговую работу, но и сам процесс обучения, элементы методики и взаимодействие педагогов с детьми.

Ансамбль «Шадвал» был основан в 2003 году и в этом году отмечает 22-летие. Сегодня в коллективе работают семь педагогов, а занятия посещают более 250 детей. В ансамбль принимают ребят с пяти лет и старше  без ограничений по национальности.

Руководитель ансамбля Алик Мустафаев  известный педагог и хореограф. Он провёл 33 мастер-класса по методике преподавания кавказских танцев в Казахстане и России. По методике ансамбля «Шадвал» сегодня работают около 80% школ кавказских танцев в Казахстане, а также танцевальные коллективы в России  в Москве, Ярославле, Будённовске и Краснодаре.

Руководителем ансамбля также является и Зейнаб Зиятова. Коллектив продолжает развиваться, объединяя детей разных национальностей и сохраняя богатые традиции кавказского танца, доказывая, что искусство  это язык, понятный всем.

