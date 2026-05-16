Казахстанцам рассказали, как можно законно не платить за услуги КСК и ОСИ

Жильцы многоквартирных домов в Казахстане могут временно не оплачивать взносы за содержание жилья, если за свой счёт выполнят ремонт общего имущества и согласуют его с управляющей организацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В Казахстане собственники квартир обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества дома. В эту категорию входят крыши, подъезды, лифты, инженерные сети, подвалы и другие общедомовые элементы. Однако в отдельных случаях законодательство и практика управления позволяют временно не вносить платежи.
Речь идет о механизме зачета расходов: если житель самостоятельно оплачивает капитальный ремонт, эти затраты могут быть учтены в счет будущих взносов.
По словам юристов, схема не предполагает полного освобождения от обязательств, а представляет собой взаимозачет.
Если собственник за свой счет выполняет ремонт общего имущества дома, его расходы могут быть засчитаны как будущие платежи за содержание жилья.
Фактически это означает, что жильцы временно не платят взносы, пока сумма проведенного ремонта не будет «отработана» в счет обязательных платежей.
На практике управляющие компании и ОСИ чаще всего соглашаются учитывать только капитальные работы, связанные с серьезными затратами.
К ним относятся:
С косметическими работами ситуация сложнее. Покраска подъезда или мелкие улучшения далеко не всегда принимаются к зачету и зависят от решения управляющей организации.
Продолжительность «освобождения» от платежей напрямую зависит от стоимости выполненных работ.
В среднем на практике:
В некоторых жилых комплексах уже применялись подобные схемы, например при ремонте кровли стоимостью около 1 млн тенге, который был согласован с управляющей организацией.
Юристы подчеркивают: ключевым условием является предварительное согласование с ОСИ, КСК или управляющей компанией.
Процедура обычно включает несколько шагов:
Только после этого можно приступать к ремонту.
Без документального подтверждения расходы не будут засчитаны.
Необходимо подготовить и сохранить:
Также важно заранее согласовать гарантийные обязательства и порядок проверки качества работ со стороны управляющей организации.
В некоторых случаях требуется поддержка большинства жильцов.
Если речь идет о значительном перерасчете или долгосрочном освобождении от взносов, может понадобиться согласие не менее 51% собственников.
Однако на практике многие вопросы решаются напрямую между владельцем квартиры и ОСИ или КСК — особенно если сумма ремонта не слишком велика.
Юристы предупреждают: самостоятельный ремонт не дает права автоматически прекратить оплату коммунальных взносов.
Если не было предварительного согласования:
В некоторых случаях суд может расценить такие действия как добровольную помощь дому, а не как основание для зачета платежей.
Механизм зачета расходов на ремонт позволяет жильцам временно не платить взносы за содержание дома, однако он работает только при строгом соблюдении процедуры согласования и документального подтверждения всех затрат.
