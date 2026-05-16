Казахстанцам рассказали, как можно законно не платить за услуги КСК и ОСИ

Жильцы многоквартирных домов в Казахстане могут временно не оплачивать взносы за содержание жилья, если за свой счёт выполнят ремонт общего имущества и согласуют его с управляющей организацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

В Казахстане собственники квартир обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества дома. В эту категорию входят крыши, подъезды, лифты, инженерные сети, подвалы и другие общедомовые элементы. Однако в отдельных случаях законодательство и практика управления позволяют временно не вносить платежи.

Речь идет о механизме зачета расходов: если житель самостоятельно оплачивает капитальный ремонт, эти затраты могут быть учтены в счет будущих взносов.

Как работает механизм освобождения от платежей

По словам юристов, схема не предполагает полного освобождения от обязательств, а представляет собой взаимозачет.

Если собственник за свой счет выполняет ремонт общего имущества дома, его расходы могут быть засчитаны как будущие платежи за содержание жилья.

Фактически это означает, что жильцы временно не платят взносы, пока сумма проведенного ремонта не будет «отработана» в счет обязательных платежей.

Какие виды ремонта чаще всего засчитываются

На практике управляющие компании и ОСИ чаще всего соглашаются учитывать только капитальные работы, связанные с серьезными затратами.

К ним относятся:

ремонт или замена крыши;

восстановление фасада здания;

ремонт подвалов;

замена инженерных коммуникаций;

обновление общедомовых систем.

С косметическими работами ситуация сложнее. Покраска подъезда или мелкие улучшения далеко не всегда принимаются к зачету и зависят от решения управляющей организации.

На какой срок можно не платить взносы

Продолжительность «освобождения» от платежей напрямую зависит от стоимости выполненных работ.

В среднем на практике:

за крупный ремонт жильцы могут не платить от 1 до 4 лет;

срок рассчитывается исходя из суммы затрат и размера ежемесячных взносов.

В некоторых жилых комплексах уже применялись подобные схемы, например при ремонте кровли стоимостью около 1 млн тенге, который был согласован с управляющей организацией.

Как правильно оформить ремонт, чтобы его засчитали

Юристы подчеркивают: ключевым условием является предварительное согласование с ОСИ, КСК или управляющей компанией.

Процедура обычно включает несколько шагов:

письменное обращение собственника в управляющую организацию;

указание вида ремонта и предполагаемой стоимости;

получение официального ответа о возможности зачета расходов;

согласование порядка подтверждения затрат и приемки работ.

Только после этого можно приступать к ремонту.

Какие документы обязательно сохранять

Без документального подтверждения расходы не будут засчитаны.

Необходимо подготовить и сохранить:

договоры с подрядчиками;

смету работ;

чеки на материалы;

акты выполненных работ;

фотофиксацию этапов ремонта.

Также важно заранее согласовать гарантийные обязательства и порядок проверки качества работ со стороны управляющей организации.

Нужно ли согласие соседей

В некоторых случаях требуется поддержка большинства жильцов.

Если речь идет о значительном перерасчете или долгосрочном освобождении от взносов, может понадобиться согласие не менее 51% собственников.

Однако на практике многие вопросы решаются напрямую между владельцем квартиры и ОСИ или КСК — особенно если сумма ремонта не слишком велика.

Почему нельзя просто перестать платить

Юристы предупреждают: самостоятельный ремонт не дает права автоматически прекратить оплату коммунальных взносов.

Если не было предварительного согласования:

у собственника образуется задолженность;

управляющая организация может взыскать ее через суд;

расходы на ремонт могут не быть компенсированы.

В некоторых случаях суд может расценить такие действия как добровольную помощь дому, а не как основание для зачета платежей.

Механизм зачета расходов на ремонт позволяет жильцам временно не платить взносы за содержание дома, однако он работает только при строгом соблюдении процедуры согласования и документального подтверждения всех затрат.