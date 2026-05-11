За что и на сколько будут штрафовать водителей в Казахстане с 11 мая: новые правила

В Казахстане с 11 мая 2026 года вступил в силу пакет изменений в правила дорожного движения, который затрагивает контроль скорости, работу камер фиксации, техосмотр автомобилей после ДТП и обязанности участников дорожного движения, сообщает Lada.kz.

Контроль средней скорости: штрафы теперь без «торможения перед камерой»

Одним из ключевых изменений стало внедрение системы расчёта средней скорости движения автомобиля между двумя контрольными точками.

Теперь схема «сбросить скорость перед камерой» больше не работает:

камеры фиксируют время прохождения участка дороги;

система автоматически рассчитывает среднюю скорость;

при превышении лимита нарушение фиксируется автоматически.

Фактически это означает, что контроль распространяется не на отдельные точки, а на весь участок дороги. Особенно система будет применяться на трассах и платных магистралях, где чаще фиксируются нарушения скоростного режима.

Штрафы за превышение скорости, как и прежде, привязаны к месячному расчётному показателю и варьируются в пределах от 5 до 40 МРП.

при нарушении от 10 до 20 километров в час — 5 МРП (21 625 тенге);

от 20 до 40 километров в час — 10 МРП (43 250 тенге);

на 40 и более километров в час — 20 МРП (86 500 тенге);

за повторное превышение в течение года — 30 МРП (129 750 тенге);

на 60 и более километров в час — 40 МРП (173 000 тенге).

Камеры фиксации: предупреждающие знаки больше не обязательны

Ещё одно важное изменение касается работы систем видеофиксации нарушений.

С 11 мая:

установка предупреждающих табличек о камерах больше не является обязательной;

водители должны ориентироваться исключительно на знаки ограничения скорости.

Это означает усиление скрытого контроля на дорогах и повышение ответственности водителей за соблюдение ПДД независимо от наличия предупреждений о камерах.

Права водителей: видеозаписи можно требовать на месте

Вместе с усилением контроля расширены и права автомобилистов.

Теперь водитель имеет право:

потребовать у сотрудника полиции демонстрацию видеозаписи нарушения;

ознакомиться с материалами фиксации непосредственно на месте остановки.

Это нововведение направлено на повышение прозрачности при вынесении административных решений и снижении спорных ситуаций.

Цифровой контроль после ДТП: техосмотр только через систему

Серьёзные изменения затронули и сферу технического контроля автомобилей после аварий.

Если транспортное средство получило критические повреждения в ДТП:

его диагностическая карта автоматически аннулируется в единой базе;

эксплуатация автомобиля без повторного официального техосмотра запрещается.

Даже после ремонта автомобиль должен пройти обязательную проверку, результаты которой фиксируются в цифровой системе. Это направлено на исключение эксплуатации технически неисправных автомобилей.

Новые обязанности пешеходов при движении спецтранспорта

Изменения коснулись и пешеходов.

Теперь при приближении автомобилей экстренных служб с включёнными проблесковыми маячками и сиреной необходимо:

не выходить на проезжую часть;

освободить дорогу, если пешеход уже находится на переходе или дороге.

Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда скорой помощи, пожарных и других оперативных служб.

Итог

Новые правила дорожного движения в Казахстане усиливают цифровой контроль, расширяют автоматическую фиксацию нарушений и повышают требования к техническому состоянию автомобилей. Одновременно изменения вводят дополнительные механизмы защиты прав водителей и уточняют обязанности пешеходов в экстренных ситуациях.