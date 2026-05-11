За что и на сколько будут штрафовать водителей в Казахстане с 11 мая: новые правила

В Казахстане с 11 мая 2026 года вступил в силу пакет изменений в правила дорожного движения, который затрагивает контроль скорости, работу камер фиксации, техосмотр автомобилей после ДТП и обязанности участников дорожного движения, сообщает Lada.kz.
Одним из ключевых изменений стало внедрение системы расчёта средней скорости движения автомобиля между двумя контрольными точками.
Теперь схема «сбросить скорость перед камерой» больше не работает:
Фактически это означает, что контроль распространяется не на отдельные точки, а на весь участок дороги. Особенно система будет применяться на трассах и платных магистралях, где чаще фиксируются нарушения скоростного режима.
Штрафы за превышение скорости, как и прежде, привязаны к месячному расчётному показателю и варьируются в пределах от 5 до 40 МРП.
Ещё одно важное изменение касается работы систем видеофиксации нарушений.
С 11 мая:
Это означает усиление скрытого контроля на дорогах и повышение ответственности водителей за соблюдение ПДД независимо от наличия предупреждений о камерах.
Вместе с усилением контроля расширены и права автомобилистов.
Теперь водитель имеет право:
Это нововведение направлено на повышение прозрачности при вынесении административных решений и снижении спорных ситуаций.
Серьёзные изменения затронули и сферу технического контроля автомобилей после аварий.
Если транспортное средство получило критические повреждения в ДТП:
Даже после ремонта автомобиль должен пройти обязательную проверку, результаты которой фиксируются в цифровой системе. Это направлено на исключение эксплуатации технически неисправных автомобилей.
Изменения коснулись и пешеходов.
Теперь при приближении автомобилей экстренных служб с включёнными проблесковыми маячками и сиреной необходимо:
Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда скорой помощи, пожарных и других оперативных служб.
Новые правила дорожного движения в Казахстане усиливают цифровой контроль, расширяют автоматическую фиксацию нарушений и повышают требования к техническому состоянию автомобилей. Одновременно изменения вводят дополнительные механизмы защиты прав водителей и уточняют обязанности пешеходов в экстренных ситуациях.
