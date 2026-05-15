С 17 мая в Казахстане начнут искусственно вызывать дождь

В Казахстане запускают проект по искусственному вызову осадков. Технологию начнут применять в Туркестанской области для наполнения водохранилищ и обеспечения водой сельскохозяйственных территорий, сообщает Lada.kz.
О запуске проекта стало известно по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Аль-Мандус.
Как сообщили в Акорде, полномасштабный запуск системы искусственного вызова дождя намечен на 17 мая 2026 года. Проект реализуется совместно с Национальным центром метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов.
Главная цель инициативы — повышение уровня наполнения водохранилищ в Туркестанская область, а также обеспечение стабильных водных ресурсов для сельскохозяйственных земель региона.
Ожидается, что технология позволит эффективнее бороться с последствиями засухи и дефицитом воды, которые особенно остро ощущаются в южных регионах страны в жаркий сезон.
По информации пресс-службы президента, Казахстан стал первой страной региона, которая переходит к практическому использованию технологий искусственного дождя.
Речь идет о современных методах воздействия на облака, позволяющих стимулировать выпадение осадков в определенных районах. Такие технологии уже применяются в ряде стран мира, включая ОАЭ, Китай и США, особенно в регионах с засушливым климатом и нехваткой пресной воды.
Во время встречи Касым-Жомарт Токаев и Абдулла Аль-Мандус обсудили вопросы климатической повестки, развития метеорологических технологий и сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.
Президент Казахстана подтвердил готовность страны укреплять партнерство с Национальным центром метеорологии ОАЭ и развивать совместные проекты, связанные с климатом, водной безопасностью и современными экологическими решениями.
В последние годы проблема нехватки воды становится одной из ключевых для аграрных регионов Казахстана. Снижение уровня осадков, жаркое лето и рост нагрузки на водохранилища создают риски для сельского хозяйства.
Власти рассчитывают, что применение технологий искусственного вызова осадков поможет:
Эксперимент в Туркестанская область может стать основой для дальнейшего внедрения подобных технологий и в других регионах страны.
