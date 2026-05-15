С 17 мая в Казахстане начнут искусственно вызывать дождь

В Казахстане запускают проект по искусственному вызову осадков. Технологию начнут применять в Туркестанской области для наполнения водохранилищ и обеспечения водой сельскохозяйственных территорий, сообщает Lada.kz.

О запуске проекта стало известно по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Аль-Мандус.

Проект стартует 17 мая

Как сообщили в Акорде, полномасштабный запуск системы искусственного вызова дождя намечен на 17 мая 2026 года. Проект реализуется совместно с Национальным центром метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов.

Главная цель инициативы — повышение уровня наполнения водохранилищ в Туркестанская область, а также обеспечение стабильных водных ресурсов для сельскохозяйственных земель региона.

Ожидается, что технология позволит эффективнее бороться с последствиями засухи и дефицитом воды, которые особенно остро ощущаются в южных регионах страны в жаркий сезон.

Казахстан первым в регионе внедряет технологию

По информации пресс-службы президента, Казахстан стал первой страной региона, которая переходит к практическому использованию технологий искусственного дождя.

Речь идет о современных методах воздействия на облака, позволяющих стимулировать выпадение осадков в определенных районах. Такие технологии уже применяются в ряде стран мира, включая ОАЭ, Китай и США, особенно в регионах с засушливым климатом и нехваткой пресной воды.

Что обсуждали Токаев и глава метеоцентра ОАЭ

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев и Абдулла Аль-Мандус обсудили вопросы климатической повестки, развития метеорологических технологий и сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.

Президент Казахстана подтвердил готовность страны укреплять партнерство с Национальным центром метеорологии ОАЭ и развивать совместные проекты, связанные с климатом, водной безопасностью и современными экологическими решениями.

Для чего Казахстану искусственный дождь

В последние годы проблема нехватки воды становится одной из ключевых для аграрных регионов Казахстана. Снижение уровня осадков, жаркое лето и рост нагрузки на водохранилища создают риски для сельского хозяйства.

Власти рассчитывают, что применение технологий искусственного вызова осадков поможет:

повысить уровень воды в водохранилищах;

поддержать аграрный сектор;

снизить последствия засухи;

улучшить водоснабжение сельских территорий;

повысить устойчивость регионов к климатическим изменениям.

Эксперимент в Туркестанская область может стать основой для дальнейшего внедрения подобных технологий и в других регионах страны.