15.05.2026, 17:04

С 17 мая в Казахстане начнут искусственно вызывать дождь

В Казахстане запускают проект по искусственному вызову осадков. Технологию начнут применять в Туркестанской области для наполнения водохранилищ и обеспечения водой сельскохозяйственных территорий, сообщает Lada.kz. 

Фото: shedevrum.ai

О запуске проекта стало известно по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Аль-Мандус.

Проект стартует 17 мая

Как сообщили в Акорде, полномасштабный запуск системы искусственного вызова дождя намечен на 17 мая 2026 года. Проект реализуется совместно с Национальным центром метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов.

Главная цель инициативы — повышение уровня наполнения водохранилищ в Туркестанская область, а также обеспечение стабильных водных ресурсов для сельскохозяйственных земель региона.

Ожидается, что технология позволит эффективнее бороться с последствиями засухи и дефицитом воды, которые особенно остро ощущаются в южных регионах страны в жаркий сезон.

Казахстан первым в регионе внедряет технологию

По информации пресс-службы президента, Казахстан стал первой страной региона, которая переходит к практическому использованию технологий искусственного дождя.

Речь идет о современных методах воздействия на облака, позволяющих стимулировать выпадение осадков в определенных районах. Такие технологии уже применяются в ряде стран мира, включая ОАЭ, Китай и США, особенно в регионах с засушливым климатом и нехваткой пресной воды.

Что обсуждали Токаев и глава метеоцентра ОАЭ

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев и Абдулла Аль-Мандус обсудили вопросы климатической повестки, развития метеорологических технологий и сотрудничества в сфере управления водными ресурсами.

Президент Казахстана подтвердил готовность страны укреплять партнерство с Национальным центром метеорологии ОАЭ и развивать совместные проекты, связанные с климатом, водной безопасностью и современными экологическими решениями.

Для чего Казахстану искусственный дождь

В последние годы проблема нехватки воды становится одной из ключевых для аграрных регионов Казахстана. Снижение уровня осадков, жаркое лето и рост нагрузки на водохранилища создают риски для сельского хозяйства.

Власти рассчитывают, что применение технологий искусственного вызова осадков поможет:

  • повысить уровень воды в водохранилищах;
  • поддержать аграрный сектор;
  • снизить последствия засухи;
  • улучшить водоснабжение сельских территорий;
  • повысить устойчивость регионов к климатическим изменениям.

Эксперимент в Туркестанская область может стать основой для дальнейшего внедрения подобных технологий и в других регионах страны.

Комментарии

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь