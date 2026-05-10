В Казахстане продлили «налоговый рай» для малого бизнеса до конца года

В Казахстане в 2026 году продолжат действовать меры налоговой поддержки для микро- и малого бизнеса, включая режим «чистого листа» и послабления по НДС, сообщает Lada.kz.

Поддержка бизнеса будет продолжена

В Казахстане принято решение продлить на 2026 год комплекс мер по упрощению налогового администрирования для субъектов микро- и малого предпринимательства. Об этом сообщает Uchet.kz.

Основной акцент сохраняется на снижении административной нагрузки и создании более комфортных условий для ведения бизнеса.

В рамках действующих механизмов предприниматели смогут воспользоваться дополнительными послаблениями, включая освобождение от штрафных санкций по налогу на добавленную стоимость (НДС) при соблюдении определённых условий.

Режим «чистого листа»: как он работает

Механизм «чистого листа», запущенный с 1 января 2026 года, уже показал первые результаты и подтвердил свою эффективность.

Его главная цель — дать бизнесу возможность урегулировать налоговую задолженность и адаптироваться к изменениям законодательства без применения жёстких штрафных мер.

Основные результаты программы:

19 тысяч предпринимателей полностью погасили основной налоговый долг;

общий объём погашенной задолженности составил 13 млрд тенге;

государство списало пени на 4,4 млрд тенге и штрафы на 4,9 млрд тенге.

Таким образом, программа сочетает стимулирование добровольного погашения долгов и частичное списание начисленных санкций.

Новые послабления в 2026 году: акцент на НДС

С учётом эффективности действующих мер правительство решило дополнительно снизить административную нагрузку, особенно в сфере налога на добавленную стоимость.

В течение всего 2026 года предприниматели не будут привлекаться к административной ответственности в ряде случаев, связанных с НДС.

Основные послабления:

Превышение порога регистрации

Если оборот бизнеса без постановки на учет по НДС не превышает лимит более чем на 1000 МРП, меры административного воздействия применяться не будут.

Добровольное устранение нарушений

Штрафы не будут назначаться, если предприниматель:

соглашается с уведомлением налоговых органов;

своевременно становится на регистрационный учет по НДС;

выполняет все требования в установленные сроки.

Речь идёт о нормах, предусмотренных статьями 269 (часть 3) и 275 (часть 5) Кодекса об административных правонарушениях РК, которые регулируют несвоевременную постановку на учет и деятельность без регистрации по НДС.

Переход к партнерской модели взаимодействия

Продление режима «чистого листа» и налоговых послаблений рассматривается как часть более широкой политики по обеспечению макроэкономической стабильности.

Государство постепенно переходит:

от жёсткого административного контроля

к модели профилактики нарушений и диалога с бизнесом

Такой подход позволяет предпринимателям направлять ресурсы на развитие бизнеса, а не на урегулирование налоговых споров и судебные процедуры.

Итог

Продление налоговой поддержки на 2026 год подтверждает курс Казахстана на смягчение административной нагрузки для малого бизнеса и развитие более гибкой системы налогового администрирования. Основной приоритет — стимулирование легализации бизнеса и укрепление устойчивости предпринимательского сектора.