Штраф 21 625 тенге: почему ваша стиральная машина стала вне закона в Казахстане

В 2026 году за нарушение тишины в ночное время казахстанцам грозят внушительные штрафы, при этом поводом для вызова полиции может стать даже сильно вибрирующая бытовая техника или активные детские игры, сообщает Lada.kz. 

Фото: astana.rewasher.kz

Жизнь в многоквартирном доме — это всегда компромисс, однако границы этого компромисса четко очерчены законом. Если в дневное время мы обязаны мириться с обычным бытовым шумом, то ночной отдых граждан защищен административным кодексом. Юристы и эксперты в сфере ЖКХ напоминают: методичный сбор доказательств эффективнее открытых конфликтов.

Время тишины по-казахстански: нормы и правила

Согласно статье 437 КоАП РК, в Казахстане действуют строгие временные рамки для соблюдения тишины:

  • В будние дни: запрещено шуметь с 22:00 до 09:00.

  • В выходные и праздничные дни: период тишины длится с 23:00 до 10:00.

Под нарушение попадают любые действия, препятствующие отдыху: громкая музыка, ремонтные работы, крики, а также технические шумы. Сильная вибрация стиральной машины, запущенной после десяти вечера, или прыжки со скакалкой в квартире сверху могут стать законным основанием для жалобы, если уровень шума превышает допустимые санитарные нормы (в жилых комнатах это в среднем 45–55 дБ).

Штрафы в 2026 году: сколько стоит лишний шум?

С учетом роста Месячного расчетного показателя в 2026 году до 4 325 тенге, наказание за «бессонную ночь» для соседей ощутимо бьет по бюджету:

Категория нарушителя Штраф (первичный) В тенге (2026 г.) Повторно в течение года
Физические лица 5 МРП 21 625 ₸ 10 МРП (43 250 ₸)
Малый бизнес (кафе в доме) 20 МРП 86 500 ₸ 40 МРП (173 000 ₸)
Средний бизнес 30 МРП 129 750 ₸ 60 МРП (259 500 ₸)

Алгоритм действий: как бороться с нарушителями

Эксперты предостерегают от попыток «выбивать» тишину кулаками или ответной агрессией. Это может обернуться встречным заявлением за хулиганство или оскорбление личности.

Как действовать правильно:

  1. Фиксация факта: Запишите шум на видео или диктофон. На записи желательно озвучить дату, точное время и характер звука (например, гул центрифуги или громкие игры).

  2. Сбор подписей: Коллективная жалоба от 2-3 квартир всегда рассматривается полицией приоритетнее, чем одиночный звонок.

  3. Вызов 102: Участковый инспектор обязан составить протокол на месте. Если шум исходит от арендаторов, ответственность все равно может лечь на владельца квартиры.

  4. Цифровые инструменты: В 2026 году жалобы удобно подавать через портал eOtinish или мобильные приложения местных департаментов полиции.

Совет эксперта: Если шум вызван неисправностью техники или отсутствием шумоизоляции пола, можно направить досудебную претензию. Иногда официальное письмо от юриста с упоминанием статьи 437 КоАП РК действует на соседей лучше, чем визит участкового.

Судебные разбирательства остаются крайней мерой. Хотя в РК практика взыскания морального вреда за шум пока не приносит крупных сумм, суд может обязать владельца квартиры провести звукоизоляционные работы или перенести шумную бытовую технику в другое место.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь