Штраф 21 625 тенге: почему ваша стиральная машина стала вне закона в Казахстане

В 2026 году за нарушение тишины в ночное время казахстанцам грозят внушительные штрафы, при этом поводом для вызова полиции может стать даже сильно вибрирующая бытовая техника или активные детские игры, сообщает Lada.kz.

Жизнь в многоквартирном доме — это всегда компромисс, однако границы этого компромисса четко очерчены законом. Если в дневное время мы обязаны мириться с обычным бытовым шумом, то ночной отдых граждан защищен административным кодексом. Юристы и эксперты в сфере ЖКХ напоминают: методичный сбор доказательств эффективнее открытых конфликтов.

Время тишины по-казахстански: нормы и правила

Согласно статье 437 КоАП РК, в Казахстане действуют строгие временные рамки для соблюдения тишины:

В будние дни: запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 .

В выходные и праздничные дни: период тишины длится с 23:00 до 10:00.

Под нарушение попадают любые действия, препятствующие отдыху: громкая музыка, ремонтные работы, крики, а также технические шумы. Сильная вибрация стиральной машины, запущенной после десяти вечера, или прыжки со скакалкой в квартире сверху могут стать законным основанием для жалобы, если уровень шума превышает допустимые санитарные нормы (в жилых комнатах это в среднем 45–55 дБ).

Штрафы в 2026 году: сколько стоит лишний шум?

С учетом роста Месячного расчетного показателя в 2026 году до 4 325 тенге, наказание за «бессонную ночь» для соседей ощутимо бьет по бюджету:

Категория нарушителя Штраф (первичный) В тенге (2026 г.) Повторно в течение года Физические лица 5 МРП 21 625 ₸ 10 МРП (43 250 ₸) Малый бизнес (кафе в доме) 20 МРП 86 500 ₸ 40 МРП (173 000 ₸) Средний бизнес 30 МРП 129 750 ₸ 60 МРП (259 500 ₸)

Алгоритм действий: как бороться с нарушителями

Эксперты предостерегают от попыток «выбивать» тишину кулаками или ответной агрессией. Это может обернуться встречным заявлением за хулиганство или оскорбление личности.

Как действовать правильно:

Фиксация факта: Запишите шум на видео или диктофон. На записи желательно озвучить дату, точное время и характер звука (например, гул центрифуги или громкие игры). Сбор подписей: Коллективная жалоба от 2-3 квартир всегда рассматривается полицией приоритетнее, чем одиночный звонок. Вызов 102: Участковый инспектор обязан составить протокол на месте. Если шум исходит от арендаторов, ответственность все равно может лечь на владельца квартиры. Цифровые инструменты: В 2026 году жалобы удобно подавать через портал eOtinish или мобильные приложения местных департаментов полиции.

Совет эксперта: Если шум вызван неисправностью техники или отсутствием шумоизоляции пола, можно направить досудебную претензию. Иногда официальное письмо от юриста с упоминанием статьи 437 КоАП РК действует на соседей лучше, чем визит участкового.

Судебные разбирательства остаются крайней мерой. Хотя в РК практика взыскания морального вреда за шум пока не приносит крупных сумм, суд может обязать владельца квартиры провести звукоизоляционные работы или перенести шумную бытовую технику в другое место.