В Казахстане сделали заявление об оплате наличными тенге

В Казахстане предприниматели не имеют права отказываться от безналичной оплаты и требовать расчет исключительно наличными. За подобные нарушения бизнесу грозит административная ответственность и штрафы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Отказ принимать карту оказался незаконным

С ситуацией, когда продавец просит оплатить товар только наличными, сталкивались многие казахстанцы. Особенно часто подобные требования встречаются в небольших магазинах, кафе, салонах услуг и на рынках. Однако такие действия противоречат законодательству страны.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, предприниматели обязаны принимать разные способы оплаты — как наличные деньги, так и безналичные платежи.

Речь идет об оплате банковскими картами, QR-переводами и другими электронными способами расчета.

Что говорит закон

Согласно статье 25 закона РК «О платежах и платежных системах», действующей в 2026 году, покупатель вправе самостоятельно выбирать удобный способ оплаты товара или услуги.

Таким образом, продавец не может:

запрещать оплату банковской картой;

требовать расчет только наличными;

отказывать в продаже товара из-за желания клиента оплатить безналичным способом;

навязывать определенный формат оплаты.

В ведомстве подчеркнули, что все формы оплаты должны приниматься на равных условиях.

Какие штрафы грозят предпринимателям

За отказ принимать оплату платежными картами предусмотрена административная ответственность по статье 194 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Наказание зависит от того, впервые ли выявлено нарушение:

при первом случае предпринимателю выносится предупреждение;

при повторном нарушении назначается штраф.

Размер штрафов составляет:

40 МРП (173 тысячи тенге) — для субъектов малого бизнеса;

60 МРП — для среднего предпринимательства;

100 МРП — для крупного бизнеса.

Выдача чека обязательна

Вместе с оплатой товара или услуги продавец обязан предоставить покупателю фискальный чек. Это касается как наличного, так и безналичного расчета.

Отказ выдавать чек также считается нарушением законодательства и может повлечь административную ответственность.

Специалисты напоминают, что фискальный чек является подтверждением покупки и может понадобиться при возврате товара, гарантийном обслуживании или подаче жалобы.

Куда жаловаться казахстанцам

Если продавец отказывается принимать оплату картой или не выдает чек, гражданам рекомендуют обращаться в органы государственных доходов.

Подать жалобу можно:

через сервис eOtinish;

лично в территориальное управление государственных доходов.

При обращении желательно приложить доказательства нарушения: